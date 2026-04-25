Достойно! Христо Христов донесе още 3 медала на България за чудесен завършек на Европейското

25 април 2026, 20:02 часа 741 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Достойно! Христо Христов донесе още 3 медала на България за чудесен завършек на Европейското

Националът по вдигане на тежести Христо Христов донесе нови 3 медала на България от Европейското първенство в Батуми, Грузия, поставяйки чудесен завършек на българското участие на шампионата. Той си заслужи сребърен медал в изхвърлянето със 190 кг, бронзов медал в изтласкването с 222 кг, както и бронз в крайното класиране с 412 кг в двубоя в категория до 110 килограма.

Христо Христов е трети в Европа!

Роденият във Варна тежкоатлет успя да се намърда между шамарите сред най-добрите щангисти в една от най-трудните категории, доказвайки за пореден път, че е щангист от много голяма класа. Христов бе много близо до първите двама в класирането, като европейски шампион стана Гарик Карапетян от Армения с 415 кг (с 3 кг повече от Христо), а втори завърши Луис Лоре Родригес от Румъния с 413 кг (с 1 кг повече от Христо).

Христо Христов

Иначе в същата категория се състезава и друг българин - Дейвид Фишеров. Той пък завърши на осмо място в двубоя с 383 кг. Фишеров успя да постигне 172 кг в изхвърлянето, оставайки осми в движението, а после пък закова 211 кг в изтласкването, записвайки девето място в движението. Христов завърши участието си с четири от шест успешни опита, а Фишеров - с три от шест.

България пък си тръгва от Европейското първенство с 2 златни медала, 1 сребърен медал и 2 бронзови медала в двубоите, като европейски шампиони станаха Карлос Насар и Ангел Русев, сребро пък заслужи Иван Димов, а другият бронз, освен този на Христов, бе спечелен от Бояна Костадинова. Иначе България спечели общо 14 медала с отличията в отделните движения - 6 златни, 5 сребърни и 3 бронзови.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Христо Христов вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести
