Ново проучване: Не е след 50 – ето кога напълняването всъщност става най-опасно

Ново проучване сочи, че не само самото наддаване на тегло оказва влияние върху здравето ни през целия живот, но и моментът, в който натрупваме излишните килограми, като напълняването в ранната зряла възраст е по-силно свързано с риска от смъртност. Участниците, при които затлъстяването се е проявило за първи път на възраст между 17 и 29 години, са имали с около 70% по-голяма вероятност да починат от каквато и да е причина през периода на проследяване, в сравнение с тези, при които затлъстяване не се е проявило до 60-годишна възраст.

Проведено от екип от Университета в Лунд, Швеция, проучването е предназначено да проследява теглото във времето, вместо да разчита на единична снимка. Информация за повече от 600 000 души е получена от съществуващ набор от данни, включващ само тези с поне три регистрирани измервания на теглото между 17 и 60-годишна възраст.

Макар проучването да не показва, че именно ранното наддаване на тегло е било конкретният причинител на смъртните случаи, а не някой друг фактор, ние знаем, че затлъстяването е свързано с редица здравни проблеми. "Най-последователното заключение е, че наддаването на тегло в по-млада възраст е свързано с по-висок риск от преждевременна смърт по-късно в живота, в сравнение с хората, които наддават по-малко тегло", казва епидемиологът Таня Стокс от Университета в Лунд.

Според изследователите е възможно причината за статистиката за по-ранната смъртност да се крие в това, че хората прекарват повече години, живеейки с биологичния стрес от наднорменото тегло, като тялото им е подложено на по-голям натиск и по-висок риск от износване, отколкото обикновено, пише "Science Alert".

Екипът проследява общата смъртност и смъртните случаи, свързани с многобройни състояния, свързани със затлъстяването, включително сърдечно-съдови заболявания, няколко вида рак и диабет тип 2. Началото на затлъстяването е дефинирано като първия път, когато регистрираният индекс на телесна маса (ИТМ) достигна 30 или повече. ИТМ е стандартна практика по времето, когато са взети измерванията на теглото, но дефинициите за затлъстяване се развиват.

В допълнение към основното заключение за натрупването на тегло в ранна зряла възраст, заслужават внимание и няколко други взаимовръзки. Както се очакваше, хората, които са натрупали най-много тегло във всички възрастови групи, са имали по-голяма вероятност да починат по време на периода на проучването. Сърдечно-съдовите заболявания, включително инфарктите и инсултите, са съставлявали най-голямата част от тези взаимовръзки.

"Нашите констатации за по-висока смъртност от всички причини и от сърдечно-съдови заболявания, свързана с ранното наддаване на тегло и появата на затлъстяване, сочат, че ключовият рисков фактор вероятно е продължителността на затлъстяването, а не самото наддаване на тегло в късната зряла възраст", пишат изследователите в публикуваната си статия.

"Дългосрочното излагане на инсулинова резистентност, възпаление и хиперкоагулация, дължащи се на адипоцитокините, отделяни от мастната тъкан, вероятно допринася за тези рискове."

Смъртните случаи от диабет тип 2 и някои видове рак също са свързани със затлъстяването, но няколко причини за смърт – включително рак на пикочния мехур при мъжете и рак на стомаха при жените – статистически не показват връзка.

Има разлики и между мъжете и жените

При рака при жените повишеният риск от преждевременна смърт, свързан със затлъстяването, е приблизително същият, независимо кога е настъпило наддаването на тегло. Това предполага, че тук има друг фактор, който е по-значим, отколкото другаде – може би хормоналните промени, свързани с менопаузата. "Ако нашите констатации при жените отразяват това, което се случва по време на менопаузата, въпросът е кое е било първо: кокошката или яйцето?", казва епидемиологът Хуен Ле от Университета в Лунд. "Възможно е хормоналните промени да оказват влияние върху теглото, както и възрастта и продължителността, през които настъпват тези промени – и теглото просто да отразява това, което се случва в организма."

Тук трябва да се споменат някои ограничения. Физическата активност и диетата не са били взети под внимание и е възможно да са изиграли роля в наблюдаваните от изследователите нива на смъртност – знаем, че те също са от решаващо значение за общото здраве. Добавянето на данни за тези фактори би могло да бъде опция за бъдещи изследвания, отбелязват авторите на проучването, както и изследването на разпределението на мазнините, което се прави в по-новите дефиниции за затлъстяване, и разграничаването между мастна и мускулна маса, пише "Science Alert".

Но с толкова много участници и проследяване на теглото на всеки от тях в продължение на няколко години, изследователите предполагат, че това са важни заключения за общественото здраве: че превенцията на затлъстяването трябва да се извършва възможно най-рано в живота. За да изразим открития тук риск от смъртност в цифри: ако 10 от всеки 1000 участници без ранно затлъстяване са починали през периода на проследяване, около 17 от 1000 са починали сред групата, която е развила ранно затлъстяване.

"Не бива да се фиксираме прекалено върху точните цифри за риска", казва Стокс. "Те рядко са напълно точни, тъй като се влияят, например, от факторите, взети под внимание в проучването, и от точността, с която са измерени както рисковите фактори, така и резултатите. Въпреки това е важно да се разпознават тенденциите, а това проучване отправя важно послание към лицата, вземащи решения, и политиците."

Изследването е публикувано в eClinicalMedicine.