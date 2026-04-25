Политик от Скопие: Правителството на Мицкоски се ръководи от фалшиви патриоти с български паспорти

25 април 2026, 21:02 часа 1196 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski﻿
Македонският политик Андрей Жерновски от СДСМ коментира, че правителството на Християн Мицкоски се ръководи от фалшиви патриоти с български паспорти, предаде "Инфомакс". Това е поредното опозиционно изказване от опозиционната македонска партия в последните месеци. Последно позицията им е, че няма риск за Скопие от вписване на българите в македонската конституция, както и че за Мицкоски това е национално предателство, защото работи за Сърбия, Русия и Унгария на Орбан 

Планът за европейска интеграция, според опозицията

Жерновски твърди, че планът на ВМРО-ДПМНЕ за европейска интеграция е само граждани, които имат български паспорти, да влизат в Европейския съюз.

Кабинетът с най-много български паспорти

"В същото време, нека бъдем напълно открити, що се отнася до мнозинството от членовете на правителството, те вече са в Европейския съюз, защото имат български паспорти." каза Андрей Жерновски на днешната пресконференция на СДСМ. По думите му в това правителство на Християн Мицкоски има повече български паспорти, отколкото в Северна Македония са можели да си представят досега. 

Припомняме, че наскоро именно СДСМ изнесоха информация за гласувалите министри, вицепремиери, кметове и политици на ВМРО-ДПМНЕ на българските избори. ОЩЕ: "Пазители на македонската идентичност": Кои министри и кметове на Мицкоски гласуваха на българските избори?

Лъжите на Мицкоски

Той подчертава, че предизборните обещания на Мицкоски се показват като неистина.

„Едно по едно мястото на предизборните лъжи на Мицкоски излиза на повърхността – от анулирането на Преспанския договор до предполагаемите нови рамки за преговори“ каза Зерновски.

Припомняме, че Мицкоски обеща да предоговори европейската преговорна рамка. Нещо, което не се случва вече 2 години, както и да върне старото име на страната. Нещо, което също няма как да се случи, защото беше една от причините Скопие да влезе в НАТО и неслучайно в международни участия Мицкоски нарича Северна Македония - "моята родина" или "моята страна". Той хем не смее да й каже името, защото е излъга своите избиратели, хем не може да каже старото поради риск от санкции. ОЩЕ: Политик от Скопие: Вписването на българите е национално предателство за Мицкоски, защото той работи за Сърбия

Деница Китанова Отговорен редактор
ВМРО-ДПМНЕ СДСМ български паспорти Християн Мицкоски Северна Македония
