Политик от Скопие: Правителството на Мицкоски се ръководи от фалшиви патриоти с български паспорти

Македонският политик Андрей Жерновски от СДСМ коментира, че правителството на Християн Мицкоски се ръководи от фалшиви патриоти с български паспорти, предаде "Инфомакс". Това е поредното опозиционно изказване от опозиционната македонска партия в последните месеци. Последно позицията им е, че няма риск за Скопие от вписване на българите в македонската конституция, както и че за Мицкоски това е национално предателство, защото работи за Сърбия, Русия и Унгария на Орбан

Планът за европейска интеграция, според опозицията

Жерновски твърди, че планът на ВМРО-ДПМНЕ за европейска интеграция е само граждани, които имат български паспорти, да влизат в Европейския съюз.

Кабинетът с най-много български паспорти

"В същото време, нека бъдем напълно открити, що се отнася до мнозинството от членовете на правителството, те вече са в Европейския съюз, защото имат български паспорти." каза Андрей Жерновски на днешната пресконференция на СДСМ. По думите му в това правителство на Християн Мицкоски има повече български паспорти, отколкото в Северна Македония са можели да си представят досега.

Припомняме, че наскоро именно СДСМ изнесоха информация за гласувалите министри, вицепремиери, кметове и политици на ВМРО-ДПМНЕ на българските избори.

Лъжите на Мицкоски

Той подчертава, че предизборните обещания на Мицкоски се показват като неистина.

„Едно по едно мястото на предизборните лъжи на Мицкоски излиза на повърхността – от анулирането на Преспанския договор до предполагаемите нови рамки за преговори“ каза Зерновски.

Припомняме, че Мицкоски обеща да предоговори европейската преговорна рамка. Нещо, което не се случва вече 2 години, както и да върне старото име на страната. Нещо, което също няма как да се случи, защото беше една от причините Скопие да влезе в НАТО и неслучайно в международни участия Мицкоски нарича Северна Македония - "моята родина" или "моята страна". Той хем не смее да й каже името, защото е излъга своите избиратели, хем не може да каже старото поради риск от санкции.