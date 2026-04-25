Как Кремъл натопи Зеленски в кражба на шедьовър на Сезан (ВИДЕО)

Ботове, близки до Кремъл, разпространяват в интернет фалшива новина, която твърди, че украинският президент Володимир Зеленски е свързан с кражба на световноизвестна картина от музей в Италия.

Става въпрос за манипулирано видео, в което открадната картина на Пол Сезан е вмъкната във видеообръщение на Зеленски, така че да изглежда, че тя се намира в президентския му кабинет в Киев. Става дума за платното "Натюрморт с череши" на френския постимпресионист, което се оценява на 3 милиона долара и което действително бе откраднато преди около месец от музей близо до Парма.

Фалшивият репортаж е разпространен от свързана с Кремъл мрежа от ботове, наречена "Матрьошка", известна с разпространението на фалшиви новини, представени като взети от авторитетни западни медии. Конкретното видео е направено така, че да изглежда като репортаж на BBC. От британската медия вече съобщиха в изявление, че става въпрос за фалшива новина.

Според разследващи журналисти, оригиналната картина, окачена в президентския кабинет на Зеленски, принадлежи на украинския художник Андрий Чеботар.

📷Une fausse vidéo usurpant l'identité de la BBC accuse le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'avoir accroché dans son bureau un tableau récemment volé de l'artiste Paul Cézanne, vidéo à l'appui.

1/2@Observateurs pic.twitter.com/Sm1ZrV0bNu — Info ou Intox 🔎 - France 24 (@InfoIntoxF24) April 22, 2026