25 април 2026, 22:20 часа 194 прочитания 0 коментара
Как Кремъл натопи Зеленски в кражба на шедьовър на Сезан (ВИДЕО)

Ботове, близки до Кремъл, разпространяват в интернет фалшива новина, която твърди, че украинският президент Володимир Зеленски е свързан с кражба на световноизвестна картина от музей в Италия.

Става въпрос за манипулирано видео, в което открадната картина на Пол Сезан е вмъкната във видеообръщение на Зеленски, така че да изглежда, че тя се намира в президентския му кабинет в Киев. Става дума за платното "Натюрморт с череши" на френския постимпресионист, което се оценява на 3 милиона долара и което действително бе откраднато преди около месец от музей близо до Парма.

Още: Зеленски с коментар за идеята с Дониленд: Важното е да не е Путинленд

Фалшивият репортаж е разпространен от свързана с Кремъл мрежа от ботове, наречена "Матрьошка", известна с разпространението на фалшиви новини, представени като взети от авторитетни западни медии. Конкретното видео е направено така, че да изглежда като репортаж на BBC. От британската медия вече съобщиха в изявление, че става въпрос за фалшива новина.

Според разследващи журналисти, оригиналната картина, окачена в президентския кабинет на Зеленски, принадлежи на украинския художник Андрий Чеботар.

Елена Страхилова
Обир Пол Сезан кражба Володимир Зеленски фейк фейк нюз руски фейк
