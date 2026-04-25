7 седмици война изпразниха арсенала на САЩ: При сблъсък с Китай се очертава кошмарен сценарий

Войната срещу Иран показа един много сериозен проблем - водещите държави изпитват недостиг на военни ресурси. Военните действия в региона само за месец и половина така изтощиха запасите на САЩ от ракети, че попълването на арсенала ще отнеме години. Това отбелязва руският предприемач и журналист Леонид Невзлин, един от бившите ръководители на нефтената компания ЮКОС. Впрочем излезе информация, че и Израел изпитва значителен проблем с военните ресурси, включително и с набирането на войници.

Изчерпването на запасите от ключови американски ракети и то за такъв кратък период създава, според експерти и източници на CNN, "краткосрочен риск" от недостиг на боеприпаси в случай на нов конфликт през следващите години.

Само за 7-те седмици на войната САЩ са изразходвали най-малко 45% от запасите си от прецизни ударни ракети, най-малко половината от арсенала си от ракети THAAD, предназначени за прехващане на балистични цели, и почти 50% от своите прехващачи Patriot, изброява Невзлин в телеграм канала си. Вярно е, че по-рано тази година Пентагонът подписа серия от договори за производството на ракети, но сроковете за попълване на запасите ще отнемат между 3 и 5 години.

В краткосрочен план САЩ вероятно ще поддържат достатъчни запаси от бомби и ракети, за да продължат ударите срещу Иран. Но броят на критичните боеприпаси в арсенала им вече не е достатъчен, за да се противопоставят на сравним по сила противник като Китай. И вероятно ще са необходими години, за да се върнат до нивата отпреди войната.

Това е много тревожна, но за съжаление напълно предвидима ситуация, пише Невзлин. След избухването на войната срещу Украйна стана ясно, че темпът на военно производство е трябвало да бъде увеличен още "вчера". Сега САЩ ще се сблъскат с дългосрочни трудности, а за Европа нещата стоят още по-зле – сигурността на страните от Стария континент е подкопана както политически, така и по отношение на ресурсите. Очертава се много сериозен проблем, казва журналистът.

