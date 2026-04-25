Най-важните новини за деня, 25 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 април

ЦИК ОБЯВИ НОВИТЕ 240 ДЕПУТАТИ: СТАРИ ПОЗНАЙНИЦИ И НОВИ МУЦУНИ (СПИСЪК)

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува списъка с имената на депутатите в новия парламент след проведените предсрочни парламентарни избори на 19 април в неделя. В 52-рото Народно събрание влизат пет партии формации. Очаквано победителят от предсрочните парламентарни избори - Румен Радев с "Прогресивна България" спечели 131 депутски места или така нареченото "абсолютно мнозинство". Втори са ГЕРБ-СДС с 39 депутати, трети са ПП-ДБ с 37 народни представители, следвани от ДПС с 21 законотворци и "Възраждане" с едва 12 депутати.

ЕС ОДОБРЯВА УКРАЙНА ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО. НЯМА ПАРИ - НОВ ДАНЪК ИДЕ В РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Налице са всички предварителни условия за започване на първия етап от процеса на влизане на Украйна в Европейския съюз. Това е било потвърдено от европейските лидери по време на двудневната им среща на върха в Кипър (23-24 април) – там се проведе поредният Европейски съвет. Официално преговорите за членство на Украйна може да започнат през следващите седмици или месеци – с отваряне на първия клъстер от преговорни глави. Това са т.нар. "Основополагащи въпроси", съобщава Bloomberg. В тази глава на първо място са реформите в правосъдието и борбата с корупцията, като през май, 2025 година, беше приета пътна карта как трябва да се промени украинското законодателство.

ДЕМЕРДЖИЕВ СЪОБЩИ НОВИНАТА ОСТАВА ЛИ ГЛАВСЕКЪТ НА МВР В КАБИНЕТА "РАДЕВ"

Към днешна дата съм бъдещ депутат. Влизам от района, в който бях избран, в Кърджали. Рано е да се обсъждат такива въпроси като министрите в кабинета "Радев". Страшно много въпроси чакат своето разрешаване. Трябва да имаме конструирано Народно събрание, за да има кабинет. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Нова телевизия. Още: Вътрешният министър: Стари ченгета удрят Кандев с мръсни номера

РЕФОРМИТЕ ПО ПВУ СА РЕШАВАЩИ И КАК ДА НЕ ЗАГУБИМ ПАРИТЕ ОТ ЕВРОПА: ВИЦЕПРЕМИЕР ОБЯСНИ КАКВО ЗАВЕЩАВА

Отчетеният дефицит от 1,2% се дължи основно на увеличените разходи по текущи инвестиции и по-ниските приходи към момента. Това заяви в ефира на Нова телевизия служебният заместник министър-председател по европейските средства Мария Недина. Тя обясни, че страната е в период на засилени плащания, включително по Плана за възстановяване и устойчивост и общинските програми. Още: Заради забавяне на антикорупционната реформа и закона за разследване на главния прокурор: Застрашени са близо половин милиард евро по ПВУ

"ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ГОТОВА С КАБИНЕТ, НО И ЗА СПОДЕЛЕНА ВЛАСТ: ИДВАТ ДОБРИ ВРЕМЕНА, МУТРИТЕ СИ ОТИВАТ

"Прогресивна България" (ПБ) като победител на предсрочните парламентарни избори от 19 април е готова с кабинета. ПБ е лидерска партия и Румен Радев като доказал се сред обществото, няма да се бави с правителството. Това заяви пред БНТ депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев. Той смята, че Румен Радев и "Прогресивна България" няма да бавят в нито един момент съставянето на правителство и такова ще има. Още: Демерджиев съобщи новината остава ли главсекът на МВР в кабинета "Радев"

Мита за разрешените руски стоки

МИТА ОТ ЕС ЗА РУСКИТЕ СТОКИ, ЗА ДА СЕ ФИНАНСИРА УКРАЙНА: ЕСТОНСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Европа трябва да финансира възстановяването на Украйна чрез облагане с мита на руския внос. Това предложи естонският премиер Кристен Михал. Сметката за възстановяване на опустошената инфраструктура и бомбардираните градове на Украйна възлиза на стотици милиарди евро, каза Михал пред POLITICO в кулоарите на двудневна среща на върха на лидерите на ЕС в Кипър, която се проведе, за да обсъдят геополитиката, сигурността и бюджета на блока.

ЗАРАДИ ИРАН: САЩ ВЪВЕДОХА САНКЦИИ СРЕЩУ КИТАЙСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ

Днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ санкционира базираната в Китай независима рафинерия за преработка на нефт Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd. (Hengli). Това става ясно от съобщение на службата. Причината е, че базираните в Китай независими рафинерии за преработка на нефт продължават да играят жизненоважна роля за поддържането на петролната икономика на Иран, а Hengli е един от най-големите клиенти на Иран за суров петрол и други петролни продукти, закупил е ирански петрол на стойност милиарди долари.

РУСКИ РАКЕТИ И ДРОНОВЕ ЗАСИПАХА И ПОДПАЛИХА УКРАЙНА, ТЯ УДАРИ ЕКАТЕРИНБУРГ И ЧЕЛЯБИНСК (ВИДЕО)

9 дни изминаха от предишната засега масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна и отново настъпи ден на такава. От малките часове на тази нощ Руската федерация обстрелва Украйна с далекобойни дронове и ракети. Според украинския мониторингов канал "Труха" руснаците са изстреляли поне 25 ракети, а Днипро (Днепропетровск) и вторият най-голям украински град Харков са станали мишена и на балистични ракети, като "Труха" информира за поне 40 изстреляни руски далекобойни дрона по Днипро. При атаката Русия е използвала стратегически бомбардировачи (Ту-95/Ту-160).

Българите правят не само разходки в Гърция, инвестират и в имоти

ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ - КОЕ КЪДЕ Е ПО-ЕВТИНО: ЦЕНОВАТА НОЖИЦА СЕ ЗАТВАРЯ, ПОТОКЪТ ВЕЧЕ СЕ ОБЪРНА

Нова реалност се наблюдава по гръцко-българската граница след влизането ни в Шенген и еврозоната. Местните жители установяват, че „ножицата“ в цените между двете страни се затваря и че разликите не са толкова големи, колкото в миналото, пише гръцкото издание „Прото тема“ в свой репортаж. Три месеца след официалното присъединяване на България към единния валутен съюз гърците вече виждат българите да преминават на юг за евтини покупки, доколкото са отбелязали съществено подобрение на доходите си, цитира материала БТА.