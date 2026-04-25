Изумителна рядко срещана дива котка е забелязана за първи път от десетилетие (СНИМКИ)

Рядък "облачен ягуар" е бил забелязан за първи път от десет години в планинската верига Сиера дел Мерендон в Хондурас. Животното - самотен мъжки екземпляр - е било заснето в гора на височина от около 7 218 фута (приблизително 2 200 метра) от изследователски камери на 6 февруари, съобщава CNN, цитирани от "People".

"Облачните ягуари" са ягуари, които живеят в облачни гори - вид тропическа гора, срещаща се високо в планините, където облаците се задържат ниско между дърветата. В Хондурас са регистрирани само три наблюдения на този рядък хищник на такава голяма надморска височина, като последното е било през 2016 г., според медията.

В изявление пред PEOPLE, Алисон Девин, директор на програмата за ягуари към организацията "Panthera", подчерта, че "наблюденията на ягуари на тази надморска височина са много редки".

Тя добави, че видът е "загубил почти половината от историческия си ареал" поради "загуба на местообитания, конфликти между хора и диви животни и бракониерство (както на ягуарите, така и на тяхната плячка)". По думите ѝ най-скорошното наблюдение на "облачния ягуар" подчертава колко е важно да се защитават естествените местообитания на вида, както и коридорите, които свързват териториите, през които те се придвижват.

"Това демонстрира устойчивостта на ягуарите и значението на поддържането на свързаността в целия им ареал, което е от ключово значение за благосъстоянието на вида", обясни Девин.

Запазване на вида

Франклин Кастанеда, директор на "Panthera" за Хондурас, каза пред PEOPLE, че наблюдението, което според него е най-високо досега регистрирано наблюдение на "облачен ягуар", е доказателство за продължаващите усилия за опазване на ягуарите в региона.

"Този индивид не е постоянен обитател - той е пътешественик, който се движи по коридор, свързващ популации в Хондурас и Гватемала и в крайна сметка свързва местообитания, простиращи се от Мексико до Аржентина", обясни той.

"Нашите патрули срещу бракониерството, инвестициите в технологии за опазване на природата - включително новия алианс SMART-EarthRanger и акустичния и камерния мониторинг - както и работата по възстановяване на популациите на плячката, имат сериозен напредък", продължи той.

"Този запис за завръщането на "облачния ягуар" е положителен знак, че десетилетие целенасочена природозащитна работа в този регион … дава реални резултати", добави той.

Коридорът Мерендон, в който наскоро е бил забелязан облачният ягуар, е част от по-широка мрежа, наречена Инициатива за ягуарски коридор, която представлява регионален план за спасяване на ягуарите в Северна, Централна и Южна Америка.

Коридорът се простира от Мексико до Аржентина и включва 30 природозащитни ландшафта, според CNN.