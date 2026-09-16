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Изненадваща новина от САЩ обърна цената на петрола

16 септември 2026, 9:34 часа 1079 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Изненадваща новина от САЩ обърна цената на петрола

Цената на петрола отбеляза спад в сряда, 16 септември, след като стана ясно, че енергийните запаси в САЩ са се увеличили миналата седмица. Фючърсите с доставка през ноември на международния еталон "Брент", който е и референтен за Европа, спаднаха с 1,02% до 107,64 долара за барел в началото на търговията, макар после да отбелязаха лек ръст до 108,14 долара. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през октомври отбелязаха спад от 1,29% до 104,46 долара за барел. Към момента на публикуване на материала цената е 104,67 долара.

Запасите в САЩ са се увеличили

Запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са се увеличили през миналата седмица, съобщи Reuters, позовавайки се на източници на данни от Американския петролен институт.

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Запасите от суров петрол са се увеличили със 7,1 милиона барела през седмицата, приключила на 11 септември, в сравнение с очакванията на анализаторите за намаление от около 1,6 милиона барела.

Важният тръбопровод на Саудитска Арабия е затворен: за колко дълго?

Междувременно трейдърите продължават да следят отблизо събитията в Близкия изток на фона на опасенията от прекъсвания в доставките след атаката на Иран срещу ключовия източно-западен нефтопровод на Саудитска Арабия, която доведе до затварянето му през уикенда. Той е важен, защото заобикаля Ормузкия проток.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви в интервю за CNBC във вторник, че затварянето е кратко прекъсване, което ще продължи няколко дни.

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Анди Липов, президент на Lipow Oil Associates, заяви в бележка в понеделник, че „съдейки по снимките в интернет, ремонтът ще отнеме месеци“.

Снимка: Getty Images

Финансовите разходи, свързани с войната в Близкия изток, също се следят отблизо. Според доклад, публикуван във вторник от независимата Конгресна бюджетна служба, войната на САЩ с Иран е струвала на Пентагона около 38,1 милиарда долара към 1 август 2026 г. и може да доведе до разходи от още 2 до 3 милиарда долара за всеки допълнителен месец на военни действия.

„В перспектива цената на суровия петрол вероятно ще остане тясно свързана със сигурността по експортните маршрути в Персийския залив и с темпото на възстановяването на саудитската инфраструктура“, заяви Джоузеф Дарие, управляващ директор на брокерската компания Tickmill.

„Всяко по-нататъшно прекъсване на морските доставки или продължително прекъсване на работата на нефтопровода би могло да доведе до свиване на физическия пазар и да удължи ръста на цените“, добави Дарие.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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