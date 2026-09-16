Проф. Владимир Чуков: Затварянето на Баб ел-Мандеб ще срине световната икономика

Естествено, че има риск от блокада на протока Баб ел-Мандеб. Представителят на Катар каза в Съвета за сигурност на ООН, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика. Това коментира в ефира на Нова телевизия арабистът Владимир Чуков. Той припомни, че от няколко дни цената на барела е преминала критическите 100 долара и върви нагоре.

ОЩЕ: Ключът към световната търговия: Истинската цена на контрола над протока Баб ел Мандеб

"За съжаление, всичко това е процес, който е паралелен на това, което виждаме в Ормузкия проток. Плановете са били начертани през юни. Да си припомним едно от изказванията на сегашния секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, че ако "ние не изнасяме нефт, никой няма да изнася нефт". Виждаме, че в момента наистина битката е как да се запушат всички възможни теснини", уточни експертът.

Проф. Чуков припомни и че 13% от световната търговия минава през Баб ел-Мандеб и от там минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия.

Спорд него алтернативата е нос Добра надежда около Южна Африка, но тя оскъпява пътя няколко пъти. "Също така пробегът е с повече от две седмици, така че това би представлявало много силен удар", добави той.

Според експерта това, което правят в момента иранците чрез хутите, е да неутрализират износа на втория по големина износител на нефт в света - Саудитска Арабия. "Това са някъде между 10 и 11% от световния износ на нефт. Преди около две седмици беше атакуван алтернативният тръбопровод, който е изток–запад, който е преносител на някъде около 6% от саудитския нефт. Саудитският нефт се произвежда на изток, но, заобикаляйки го, отива в пристанищата на Червено море", обясни той.

ОЩЕ: Цените на петрола на път да приключат седмицата над 100 долара за първи път от близо 4 месеца насам

В момента, в който вие затворите Баб ел-Мандеб, вие прекъсвате тази линия. По този начин се неутрализират тези 10% от световната борса. Представете си какво предизвиква това. Много ясно се вижда, че това са опитите на Иран много силно да вдигне цените на горивата, да напомпи световната инфлация, като виждаме много ясна политическа заявка. Това е натиск върху американските избиратели през ноември да гласуват във вреда на Доналд Тръмп", каза проф. Чуков.