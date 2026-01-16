Бе футболна звезда и не спираше да бележи за Левски, а сега го арестуваха за трафик на наркотици

Един от резултатните нападатели на Левски от близкото минало - Найджъл Робърта, е бил арестуван за трафик на наркотици в Нидерландия. 27-годишният футболист, който бе със статут на звезда на "Герена" в периода 2019 - 2021 г., е бил заловен от полицията в Антверпен на 10 януари. Той бил забелязан да тича към кола, като бързо влязъл и излязъл от нея, а след това бил заловен с 23 грама кокаин.

Хванали Найджъл Робърта с 23 грама кокаин

Нидерландската полиция направила претърсвания в дома на Робърта, като са открити над пет хиляди евро в банкноти. Нидерландецът, който е без клуб, е бил задържан и отведен пред разследващ съдия, но е освободен при определени условия, като разследванетоо продължава. Припомняме, че Робърта е играл и за първия отбор на Фейенорд, като има един мач за тима през сезон 2016/17. Той е и младежки национал на страната.

Още: Легенда на Ботев Пловдив: Поведението на Око-Флекс е некоректно, нямаше нужда от подигравателните видеа на Левски

Иначе Робърта е играл още за отборите на СК Камбюр, американския Ди Си Юнайтед, Ал Итихад Калба (Обединени арабски емирства) и АЕЛ Лимасол (Кипър). Силните му изяви с екипа на Левски го отведоха до трансфер отвъд Океана, като "сините" прибраха солидна сума от продажбата му. Към днешна дата обаче кариерата на Робърта във футбола не се развива по желания начин, като той е без клуб след последния му престой в сръбския Спартак Суботица.

Още: Левски сипа сол в раната: показа нагледно как „краде“ Око-Флекс от Пловдив (ВИДЕО)