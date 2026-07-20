Юноша на Левски отказа ЦСКА от победата на старта на Първа лига

Отборите на Славия и ЦСКА не излъчиха победител в срещата си от първия кръг на Първа лига. Двубоят, който бе смятан за дербито на старта на новия сезон, завърши при равенство 0:0. "Армейците" бяха по-активни, но така и не успяха да намерят път към гола, тъй като стражът на "белите" Иван Андонов се представи отлично под рамката. Срещата се проведе на фона на проливния дъжд, който се изсипа над стадион "Александър Шаламанов" в Овча купел.

ЦСКА и Славия не се победиха

През първото полувреме юношата на Левски Иван Андонов, който пази на вратата на "белите", направи няколко добри спасявания. В самото начало на срещата той отрази удари на Лео Перейра и Исак Соле. В 12-а минута дойде и първата възможност за домакините, когато Емил Стоев пробва да изненада Фьодор Лапоухов, но стражът на "червените" внимаваше и улови без проблем. Следващият по-интересен момент от мача настъпи чак в 30-а минута, когато Андонов спря атака на ЦСКА. Последваха две ситуации пред вратата на Лапоухов, с които той се справи без проблем.

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Отлични Андонов и Лапоухов под рамката

Няколко минути по-късно футболистите на Славия имаха претенции за дузпа, след като Владимир Николов бе фаулиран от Жоел Цварц. Съдията Радослав Гидженов обаче не видя нарушение и подмина ситуацията. В края на първата част Андонов спря още един удар на Лео Перейра. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0. Наставникът на "армейците" Христо Янев предприе двойна смяна, заменяйки Джеймс Ето'о и Пастор със Стефано Сенси и Йоанис Питас. Второто полувреме започна спокойно без опасни положение пред двете врати. Десетина минути след началото, първо Теодор Иванов се размина с попадението, след което Жоел Цварц не успя да се разпише от близка дистанция.

В 67-а минута Андонов направи поредно чудесно спасяване, за да отрази опит на влезлия от пейката Питас. Последваха пропуски на кипърския нападател и Цварц. Христо Янев предприе още една двойна рокада, вкарвайки Леандро Годой и Андрей Йорданов в игра. В края на редовното време Лапоухов показа отличен рефлекс при добро изпълнение на пряк свободен удар от страна на Димитър Буров. До края на срещата не се стигна до други опасни ситуации и двата тима трябваше да се задоволят с равенството.

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