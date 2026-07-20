ЦСКА и Левски узнаха съперниците си, ако се озоват в третия квалификационен кръг на Лига Европа

Столичните грандове Левски и ЦСКА узнаха потенциалните си съперници, ако се озоват в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Понастоящем "сините" се намират във втория квалификационен кръг на Шампионска лига, а ЦСКА - във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Загуба за Левски и победа за ЦСКА ще означава, че двата тима отиват в третия квалификационен кръг на Лига Европа, а вече е ясно и срещу кои отбори може да се изправят.

На хартия Левски не би трябвало да има проблем в Лига Европа

При положение, че Левски отпадне от Университатя Крайова, тимът ще играе в третия кръг на Лига Европа срещу загубилия от двойката между Сабах (Азербайджан) - КуПС Куопио (Финландия). "Сините" ще бъдат гости в първия мач, който е на 6 август и ще бъдат домакините в реванша на 13 август, който може да се играе на стадион "Георги Аспарухов". Сабах е оценяван на 17,3 млн. евро, а КуПС - на 6,3 млн. евро (Левски е оценяван на 37 млн.).

ЦСКА избегна Фенербахче, но се натъкна на Макаби Тел-Авив

ЦСКА пък ще срещне победителя от двойката Шериф (Тираспол) - Макаби (Тел-Авив) в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако победи Карабах. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е седмица по-късно на 13 август. Отборът на Шериф е оценяван на само 7 млн. евро, но този на Макаби струва 35,2 млн. (ЦСКА е оценяван на 27,6 млн.). "Армейците" избегнаха Фенербахче в жребия.

По-рано през деня Левски изтегли да играе срещу 2-3 пъти по-евтини отбори в третия кръг на Шампионската лига, ако преодолее Университатя.