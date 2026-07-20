Гръцки гранд дебне ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите при успех над Спартак Търнава

Сребърният медалист от последния сезон в Първа лига – ЦСКА 1948 изтегли тежък жребий за третия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите. Ако отстранят словашкия Спартак Търнава във предварителен втория кръг, тимът от Бистрица е ще се изправи срещу унгарския Пакш или гръцкия Панатинайкос. Срещите ще се играят на 6-ти и 13-ти август, като столичани са гости в двойката от третя кръг.

Тимът от Бистрица нямаше много късмет при жребия

Мачовете от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите са тази и следващата седмица, като ЦСКА 1948 гостува в сряда в Словакия и е домакин идния вторник на националния стадион „Васил Левски“ на Спартак Търнава.

На 23-ти и 30-ти юли Пакш най-напред е домакин, а след това гостува на Олимпийския стадион в Атина. Пакш остана на 3-то място в унгарското първенство през изминалия сезон, а Панатинайкос приключи 4-ти в Гърция.

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