Бивш селекционер на България застава начело на 15-кратен шампион

Бившият национален селекционер на България и трикратен шампион с Лудогорец Ивайло Петев се завръща край тъчлинията. Родният специалист се отправя към Африка за следващото си предизвикателство в кариерата. Той ще застане начело на Замалек, който е един от грандовете в Египет и 15-кратен шампион на страната си. Новината бе съобщена от колегите от Istinskifutbol.bg. Освен с доминацията в местното първенство, отборът на Замалек има 29 национални купи и пет пъти е ставал шампион на Африка.

Ивайло Петев поема египетски гранд

Миналият сезон не премина съвсем по план за египетския тим. В средата на кампанията се стигна до треньорска рокада, като начело застана Мохамед Гамал. Той обаче не успя да върне Замалек на върха в класирането, което е основната цел. По тази причина ръководството реши да се раздели с Гамал и да търси нов треньор, който да класира отбора на мястото му. Шефовете на клуба са се спрели именно на българския специалист, който за последно работи в Обединените Арабски Емирства.

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Визитката на Ивайло Петев е изключително богата. Освен в ОАЕ и Разград, 51-годишният треньор е работил още в отборите на Левски, АЕЛ Лимасол, Динамо Загреб, Омония Никозия, Ал Кадисия, Ягельоня Бялисток и Университатя Крайова. Той не е непознат и на международната сцена, където е бил селекционер на националните отбори на България и Босна и Херцеговина. За последно Петев бе начело на Бани Яс - пост, който напусна през 2025 година. През зимата опитният специалист бе спряган за завръщане в Първа лига с Ботев Пловдив, но до подобен ход така и не се стигна.

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