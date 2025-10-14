Ако Гонзо можеше да се погледне отстрани, какво ли, примерно, щеше да каже

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов имаше, или по-скоро нямаше, какво да каже след загубата от Турция. Българският национален отбор по футбол прие селекцията на южната ни съседка в мач от третия кръг на световните квалификации за Мондиал 2026. Мачът беше дебютен за новия селекционер на "лъвовете" Александър Димитров, който наследи поста от Илиан Илиев, който вдигна ръце след пораженията с по 0:3 от Испания и Грузия в първите два мача.

Докато Турция ни вкарваше, Гонзо се готвеше за банкет

Съдбата на България в тази група отдавна беше предопределена... каквато е и съдбата на Димитров. Националите ни загубиха с 1:6 от Турция в София. Добре, че му беше дебютен мач, че иначе щеше да си подаде оставката. Вярно е, че отборът ни изненадващо се държа доста прилично през първата част. Успя да затвори пространствата и допусна само 3 удара към вратата си – само един, от които бе гол. Още по-впечатляващо беше, че успяхме да изравним и да организираме няколко добри атаки. И тогава дойде най-лошото – размечтахме се. Някои си помислиха, че можем да направим чудото... че Александър Димитров е направил чудото с отбор, половината от който футболисти се виждат за първи път. Тогава, не турците, а нашите се погрижиха да се върнем бързо в реалността.

Очевидно е, че когато националите ни някак са успели да противодействат на съперника, той ще промени схемата си на игра. Този ход обаче не беше предвиден от българския щаб, който мотивирал футболистите ни да продължат да играят по същия начин. И резултатът беше налице... със сигурност по-бързо отколкото и турците са очаквали – три безответни гола за 10 минути. Първият, от които беше истински шедьовър, уви, в грешната врата. Турският устрем не спря до самия край и последните две попадения само забиха пироните във вече затворения ковчег. 1:6 – резултат, след който има над какво да се замислиш.

Гонзо остана да "мисли" до 2:00... и пак нищо не каза

Дали това е направил президентът на БФС, дали се е черпил на закритата писта по лека атлетика, където от една седмица се подготвят за банкет... сами си отговорете. Мачът приключи около 23:40, но Георги Иванов не напусна Националния стадион "Васил Левски" до 2:00 часа. Той със сигурност е имал време да помисли хубаво какво ще каже след такъв погром, но очевидно не го беше направил. "Националният отбор е отражение на клубния футбол. Тези играчи са плод на работата през последните години. Именно затова влагаме усилия в детско-юношеските школи, за да произвеждаме качествени футболисти. С настоящите кадри – без да обиждам никого – България трудно може да се гордее с футбола си." С ръководството си – също.

Това е само акцентът от думите на Гонзо. Той дръпна една дълга реч за проблема с детско-юношеския футбол. "за да можем да развием футбола, трябва да инвестираме в детско-юношеските школи, да инвестираме в материалната база, на която тези деца трябва да тренират." А това не е ли казус, по който президентът на Българския футболен съюз има какво да направи по въпроса?

Между примирението и бездействието

Повече от очевидно е, че Гонзо се е примирил. Той няма да извади българския футбол от кюпа. Ние всички също сме се примирили със състоянието на българския футбол. Но това бездействие не е присъщо за президента на БФС - за този, който има какво да направи. Той ще си прибира заплатата, докато му изтече мандатът, въпреки че едва ли има по-точен момент за оставка. "Резултатите са лоши, но понякога трябва да стигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре." А какво става, когато си стигнал дъното и продължаваш да се закопаваш надолу? Предстои да видим по-късно днес във Валядолид.

Малко след него и вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев имаше какво да каже за проблема с детско-юношеския футбол. Тук изниква един друг въпрос: На кое дете би му се играло футбол, като ги вижда нашите "лъвове"? Ето през последните години волейболът ни се разви много, след като се вкараха сериозни промени и резултатът е налице. България стана вицешампион на Световното по волейбол, а истинският успех дойде дни по-късно, когато хиляди деца се записаха да тренират. След загуба с 1:6 на хората, чийто кариерен път следваш, по-скоро да се откажеш. Да не говорим как се пробива в националите гарнитури на детска възраст.

"Резервата в ПАОК" ни е капитан

След това Фурнаджиев реши пък да нападне Кирил Десподов. "Няма как да се получат нещата, когато капитанът е резерва на ПАОК." То пък понеже има кого друг да сложат за капитан и ще звучи по-добре. "УЕФА го каза след анализ, докато нямаме поне петима футболисти от Топ 5 първенствата на Европа, няма как да стане!" Ние нямаме български футболисти в Първа лига, камо ли в Топ 5 първенствата. Тук е мястото да се отбележи единственото добро решение на БФС през последните години – да се наложи правилото за поне четирима българи в стартовия състав. Една стъпка в добра посока е, ако има и как да се развие. Да не говорим, че единственият ни играч, който е в клуб от английската Висша лига, не игра. "Да, ама той е изиграл само 2 минути в последните четири мача." Да, ама само по себе си това, че тренира на такова ниво и играе срещу такива съперници със сигурност не може да се сравнява със сънародниците си от родния елит.

Връщаме се обратно към тъжната истина. Българският народ отдавна е приел мисълта, че освен да се позабавлява с националния отбор, друго не остана. Това обаче не значи, че винаги ще е така. За тази цел е нужно да започне да се действа стъпка по стъпка. Да се създават условия за детско-юношески футбол, да се градят игрища, стадиони. Да се види, че БФС работи в тази посока. Макар че един мъдър човек е казал, че те хората много добре си вършат работата, но ние просто гледаме резултатите. Е, със сигурност не очаквахме да са такива резултатите след 2-3 години. Ако можеше този човек да се погледне отстрани, какво ли, примерно, щеше да каже?

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "ВАР-ът на Actualno": На потъващ кораб нов капитан не му е нужен! За Димитров е по-лесно да смени Тръмп и да иде до Марс