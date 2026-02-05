БФС извади 3 ситуации от финала Левски - Лудогорец и направи анализ на съдийските решения (ВИДЕО)

Българският футболен съюз публикува първия си епизод от новата си видео поредица, в която разяснява съдийски решения от българския футбол. От Съдийската комисия направиха анализ на по-спорните ситуации на финала за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец, спечелен от "орлите" с 1:0, като по този начин искат да поставят фокус върху прилагането на правилата и интерпретацията на съдиите, както и ролята на ВАР.

Спречкването меджу Костадинов и Станич, фалът на Дуарте и голът на Текпетей

Трите ситуации, които анализираха от Съдийската комисия, са спречкването между Георги Костадинов и Петър Станич, нарушението на Дерой Дуарте срещу Майкон и попадението на Бърнард Текпетей. От БФС показаха повторения на трите ситуации, като приложиха и акценти от правилника, които потвърждават защо решенията на съдийската бригада на терен са били такива.

Още: БФС наказа Левски след загубата от Лудогорец

В новата си рубрика БФС търси отговори на три въпроса:

Правилно ли е съдийското решение? Какво казват Правилата на играта? Какви са критериите при подобни ситуации?

От БФС отбелязват, че с реализирането на този проект "България се нарежда сред малкото държави в Европа, които внедряват тази авангардна технология" в официален футболен мач. От футболната централа в Бояна допълват: "По този начин родното първенство застава редом до най-прогресивните лиги в света – английската Висша лига, германската Бундеслига, италианската Серия А и френската Лига 1."

Още: "Цялата държава разбра, че си познал 2 мача...": Коронясаха журналист, а той избухна с нова точна прогноза (ВИДЕО)