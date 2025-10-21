Войната в Украйна:

БФС обяви какво се е случило на срещата с Левски по казуса "Вуцов"

21 октомври 2025, 13:24 часа 163 прочитания 0 коментара

Българският футболен съюз излезе с информация за това какво се е случило по време на срещата с ръководството на Левски по повод казуса около Светослав Вуцов и националния отбор по футбол. На срещата в Бояна присъстваха президентът на БФС Георги Иванов, селекционерът на България Александър Димитров, както и мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров и вратарят Светослав Вуцов.

По думите на БФС, срещата е преминала "при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор". Освен това от футболната централа отбелязаха, че е била отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов, както и треньорът на вратарите в Левски Божидар Митрев, който пръв разкри за скандала с младия страж.

Светослав Вуцов и Божидар Митрев

Припомняме, че Светослав Вуцов обяви, че временно се оттегля от националния отбор по футбол заради психически тормоз, упражнен срещу него по време на лагера на "лъвовете" за мачовете с Турция и Испания. Скандалът придоби голям обществен отзвук, като бяха отправени множество критики към треньорския щаб в националния отбор начело с Александър Димитров. Интересното е, че селекционерът отрече да е имало такъв скандал, въпреки твърденията на Вуцов и Божидар Митрев.

Национален отбор по футбол Наско Сираков Левски БФС Александър Димитров Георги Иванов - Гонзо Светослав Вуцов
