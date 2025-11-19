БФС се смили – намалиха наказанието на Локомотив Пловдив

Апелативната комисия към Българския футболен съюз частично уважи жалбата на Локомотив Пловдив след наложеното наказание от Дисциплинарната комисия по повод прекратеното градско дерби с Ботев.

В решението от 4 ноември тази година Дисциплинарната комисия наложи служебна загуба с 0:4 на „смърфовете“ и ги лиши присъствието на феновете им за три мача. След днешното решение резултатът от мача се запазва, но Локомотив ще бъде без феновете си по трибуните за само две домакинства, вместо за три. Единствено трибуна „Бесика“ ще остане затворена за три мача.

Припомняме, че мачът между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, който се игра на 1 ноември на стадиона в парк „Лаута”, бе прекратен в 40-ата минута, когато вратарят на гостите Даниел Наумов бе уцелен по главата с пластмасова бутилка от фен на домакините.

Ето и решението на Апелативната комисия:

РЕШЕНИЕ № 17 /19.11.2025 г. ДЕЛО №17/19.11.2025 г.

Относно: Жалба на ПФК „Локомотив 1926“ гр. Пловдив, срещу решение на ДК при БФС от 04.11.2025 година:

Апелативната комисия, след като се запозна с жалбата, доказателствата към нея и изслуша поканените лица:

РЕШИ:

На основание чл.62, ал.3 и чл.16, ал. 2 от Дисциплинарен правилник за сезон 2025/2026 година изменя решение на Дисциплинарната комисия при Българския футболен съюз, като вместо „забрана за игра пред публика“ за три срещи, се налага наказание „забрана за игра пред публика“ за две срещи и „частично затваряне на стадион“ за една среща, затваря - трибуна „Бесика“.

Потвърждава останалите решения на Дисциплинарната комисия от 4 ноември 2025 година взети по отношение на ПФК „Локомотив 1926“ гр. Пловдив, като правилни и законосъобразни. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване“.

