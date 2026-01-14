Берое взе нападател от Германия, Генчев връща в България бивш ас на Лудогорец, 4-ма нови в Монтана

Ръководството на Берое официално обяви първото си ново попълнение за пролетния полусезон. Заралии се подсилиха с нападателя Емир Кухиня, който за последно е играл във втородивизионния немски Магдебург. Междувременно по медийна информация Локомотив София желае да привлече под наем от Риека бившия плеймейкър на Лудогорец Доминик Янков. Монтана пък има четирима нови футболисти. Става дума за Жоржинзо Суарес, Албин Линер, Давид Кармона и Умаро Балде.

Емир Кухиня е новият нападател на Берое

Емир Кухиня е на 23 години и до този момент германецът е играл единствено в своята родина. Той е защитавал цветовете на Фрайбург, ФСВ Франкфурт, Дюселдорф и Офенбах. За Магдебург футболистът е играл предимно за резервния отбор в Регионалната лига. Той има три участия за първия отбор, като е отбелязал един гол.

Новината за Доминик Янков съобщи журналистът Даниел Вукушич, цитиран от български медии, според когото двата клуба вече са постигнали пълна договорка. Очаква се сделката да бъде обявена официално в следващите няколко дни. Преминаването в "Надежда" ще даде възможност на Доминик Янков да рестартира кариерата си.

4-мата нови в Монтана

Монтана пък официално обяви привличането на четирима нови футболисти. Става дума за Жоржинзо Суарес, Албин Линер, Давид Кармона и Умаро Балде. Централният защитник Жоржинзо Суарес е роден на 18 юли 1999 г. в Спийкенис (Нидерландия). Притежава и паспорт на Кабо Верде. Юноша е на Дордрехт, а в Монтана пристига от нидерландския Емен, който се състезава в Ерсте дивиси, където тимът завърши на 11-о място през миналия сезон.

Другият нов централен бранител в състава е Албин Линер. Той е на 26 години, шведски гражданин, като за последно е защитавал цветовете на финландския Коткан Тюьоваен Палоилият (Котка). Линер има опит в скандинавския футбол и ще засили конкуренцията в защитата на „Монтана“. Давид Кармона е роден на 11 януари 1997 г. в Палма дел Рио, Испания. Юноша е на Севиля. В професионалната си кариера е носил екипите на Кадис, втория отбор на Бетис, гръцкия Астерас Триполис от Суперлигата и елитния албански Бюлис, откъдето преминава на стадион „Огоста“.

Лявото крило Умаро Балде е роден на 23 юни 1999 г. в Лисабон. Юноша е на Спортинг (Лисабон), играл е за Тондела U19, Маритимо U23, а за последно – до декември миналата година – е носил екипа на ФК Синваеш от португалската група „В“. Балде е висок 181 см, с корени от Гвинея-Бисау и има един мач за националния отбор на страната, написаха от клуба.

