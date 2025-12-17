„Христо Янев вдигна ЦСКА и постигна бързи резултати, но има какво още да се желае“. Това заяви бившият защитник на „армейците“ Венцислав Василев в интервю за колегите от „Мач Телеграф“. Той допълни, че наставникът на „червените“ е човек, който държи изключително много на дисциплината и себераздаването на футболистите. Двамата работиха заедно преди години в отбора на Миньор Перник.

Венци Василев бе категоричен, че ЦСКА има всички шансове да спечели Купата на България през този сезон, но има няколко фактора, които играят важна роля за постигането на успеха – селекция, зимна подготовка и т.н. Бившият защитник коментира и работата на предшественика на Христо Янев – Душан Керкез, с когото игра заедно в кипърския Арис Лимасол.

Венцислав Василев се изказа много ласкаво за треньора на ЦСКА

„Откакто Христо Янев дойде в ЦСКА си личи, че вдигна отбора и постигна бързи резултати. Бил ми е треньор и на мен в Миньор и знам как работи, и колко държи на някои неща - дисциплина, себераздаване и други. Той наследи Душан Керкез, който ми е бивш съотборник в Арис Лимасол. Човекът е много интелигентен и е добър треньор също, но за съжаление в ЦСКА рядко има търпимост към треньорите. Той просто е отдаден на професията футболен треньор, а и вчера гледах, че в Гърция победи ПАОК, което само по себе си говори за класата му, като наставник“.

„Но сега отново към темата „ЦСКА“. Харесаха ми ми последните няколко мача от гледна точка на характера, който показват футболистите, дори когато изостават в резултата, като срещу Локомотив София. Повярваха си и разбраха за кой отбор играят, но игрово има още какво да се желае със сигурност. Имат шанс за мен да спечелят Купата, ако нещата през зимата им се случат по план, говоря за селекция, подготовка“, заяви Венцислав Василев.

