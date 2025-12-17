Войната в Украйна:

Локо Пловдив удължи договора на треньора, но се раздели с млада надежда

17 декември 2025, 14:24 часа 184 прочитания 0 коментара
Ръководството на Локомотив Пловдив обяви две важни новини. "Смърфовете" се разделят с нападателя Петър Андреев. Двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие. В същото време старши треньорът на тима Душан Косич удължи договора си с "черно-белите" след солидното представяне до момента през сезона. Новият контракт на специалиста е до лятото на 2028 година.

“ПФК Локомотив благодари на Петър Андреев за времето, през което той носеше екипа на “черно-белите”. Пожелаваме му в бъдеще успехи в личен и професионален план”, написаха от клуба. Юношата на Локомотив изигра общо 56 мача за “черно-белите”, в които вкара 6 гола и направи 2 асистенции. 

Косич пък пое "железничарите" в края на 2024 година и през пролетта неговият отбор трябваше да премине през бараж за запазване на мястото си в елита на българския футбол. След 19 изиграни кръга през настоящия сезон обаче Локомотив заема шестото място в класирането на Първа лига с 29 точки, като отборът се класира и за четвъртфиналите в турнира за Купата на България.

До момента Косич е водил "черно-белите" в 40 срещи, в които има 17 победи, 11 равенства и 12 загуби. "Желаем още много успехи на Душан Косич начело на Локомотив", написаха от клуба.

