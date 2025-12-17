Строг Крушарски: Поставям оценка среден 3 на повечето в Локо Пловдив

Президентът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде своето генерално мнение за представянето на отбора през този сезон. Пред колегите от "Мач Телеграф" бизнесменът заяви, че неговата цел е титлата. Докато не достигнат до нея, той нямало да бъде доволен. Крушарски изненада и с оценка за повечето хора в клуба. Футболният деятел им писа "Среден 3", макар че някои били за шестици.

Крушарски искал титла

„Можеше и по-добре да се представи Локомотив през тази година. Аз никога не съм доволен и няма да бъда доволен, докато Локомотив не стане шампион. Дано да го доживея този момент. Аз съм поставил цели и някой трябва да ги изпълни. След това, ако искат всички да са добре, нека си свършат работата. Аз нямам кой знае какви амбиции, но имам желания и искам те да бъдат изпълнени", заяви Крушарски за "Мач Телеграф".

"Колкото до селекцията, мога да кажа, че ще се даде повече шанс на българите от школата. Това е и мисля, че като обърнем още повече внимание на момчетата от школата ще извадим още един или двама кадъра през този полусезон. Ако и догодина извадим още толкова, ще е добре дошло и мисля, че всички ще са доволни. Това с колко човека ще се раздели отборът не мога да кажа. С мен се съгласува финансовата рамка. За този първи полусезон бих им поставил оценка среден 3 по шестобалната. При мен оценките са от две до шест. Някои от хората в клуба получават шестици, но повечето са с оценка среден 3. Това е положението“, допълни президентът на Локо Пловдив.

