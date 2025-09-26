Бивш капитан на ЦСКА посочи най-голямото предизвикателство пред Христо Янев

Христо Янев отново е треньор на ЦСКА. След като през 2016 година изведе "армейците" до триумф за Купата на България, когато отборът бе във "В" група, родният специалист отново поема руля на "Армията". Както е известно, той заменя Душан Керкез, който си тръгна, след като тимът записа най-лошия си старт в историята. От началото на сезона "червените" спечелиха само един мач в първите осем кръга, като допусна три загуби и четири равенства. Янев поема отбора в момент, в който предстоят срещи с Локомотив София и Лудогорец.

"Янев е треньор на европейско ниво, но ще му е много трудно в ЦСКА"

Въпреки настоящата ситуация в Борисовата градина никак да не е розова, бившият капитан на "армейците" Борис Галчев, вярва, че Янев може върне ЦСКА там, където му е мястото. Той е един от хората, които познават най-добре работата на 46-годишния специалист. Халфът бе основен играч на "червените" под ръководството на Янев при спечелването на Купата на България през 2016 г. Сега Галчев даде интервю пред "Тема спорт", в което коментира назначението на Янев, настоящата ситуация в клуба, както и какво ще бъде най-голямото предизвикателство пред треньора.

Галчев посочи най-трудната задача за Янев

Галчев е категоричен, че ръководството на клуба е закъсняло с назначението на Янев. Въпреки момента, той е сигурен, че специалистът може да вдигне отбора и отново да го направи конкурентен на най-добрите, но няма да му е никак лесно. Според Галчев най-трудната част на "Армията" включва работата с чуждестранните играчи: "Христо Янев е треньор на европейско ниво, но ще му е трудно много. Най-вече от психологическа гледна точка. Отборът е тотално смачкан емоционално", започна бившия халф.

"Няма накъде вече, ЦСКА ще тръгне нагоре. Ако Христо Янев не вярваше, че ще се справи, дали щеше да поеме отбора в този момент. В ЦСКА няма лесно. Но той вече се опъна на Левски и Лудогорец с Ботев Враца. Пак ви казвам, Янев ще се справи, знае как да го направи. Въпросът е психологически. Най-важното е да се вдигне отборът емоционално. Той е силен в тези неща. Отношението му към футболистите е перфектно. Ако имаше повече българи, с които да работи в ЦСКА, щеше да му е по-лесно в това отношение, но с чужденците е по-сложно. А в момента те са в изобилие в ЦСКА и докато им се втълпи какво е значението на този отбор, ще отнеме време", каза още Галчев пред "Тема Спорт".

