Три неизвестни пред Христо Янев преди повторния му дебют начело на ЦСКА

26 септември 2025, 11:13 часа 468 прочитания 0 коментара
Футболистите на ЦСКА вече активно се готвят под ръководството на новия старши треньор Христо Янев. Както е известно, наскоро "армейците" се разделиха с Душан Керкез, след като записаха най-слабия си старт в историята. Тимът спечели само един мач в първите осем кръга, като допусна три загуби и четири равенства. Липсата на резултати логично доведе до смяна на Керкез, само три месеца след назначаването му, а на негово място пристигна доскорошният наставник на Ботев Враца Христо Янев.

Янев се подготвя за втория си дебют в червено

Янев бе топло посрещнат при завръщането си в клуба. Родният специалист има опит като треньор на "Армията", като през 2016 година изведе тима до триумф за Купата на България като участник в "В" група. Сега от ЦСКА гласуват пълно доверие на него и екипа му, включващ европейски шампион и треньор с опит на "Герена". Първото предизвикателство пред тях ще бъде в събота, когато "червените" гостуват на Локомотив София.

Трима под въпрос за мача с Локо София

Янев се сблъска със сериозни главоболия още в първите си дни като наставник на тима. Той трябва да реши някои сериозни въпросителни преди повторния си дебют начело на ЦСКА. Те включват отсъствието на ключови играчи за срещата с Локомотив София. На индивидуален режим се готвят Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които имат различни оплаквания, като участието им в следващия двубой е под въпрос.

Вчера Янев коментира как ще подходи в избирането на състава за мача с Локомотив София.

ЦСКА Христо Янев
