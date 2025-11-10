Паро Никодимов жегна Боримиров: Левски пък много хубаво играят...изказва се така, за да оправдае загубата

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов жегна изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров. Паро, както всички наричат бившия футболист и треньор на „армейците“, говори пред колегите от „Тема спорт“ като коментира думите на боса на „сините“, който след Вечното дерби обяви, че тимът от „Герена“ е „съживил мъртъвци“. Никодимов бе категоричен, че Левски също не играе страхотен футбол и изказването на Боримиров е само, за да може да оправдае поражението.

Паро Никодимов допълни, че в дербито Христо Янев е „хвърлил въдица“ на треньора на Левски Хулио Веласкес и испанецът е захапал стръвта. Именитият наставник допълни, че „ЦСКА вече е стъпил на асфалта и не трябва отново да се връща по паветата“.

„Дано по-често се изказва така след мачове с ЦСКА“

„Стараха се много момчетата и донесоха радост на публиката. Да, не сме били с голямо предимство по-добри от Левски, но тактически по-правилно изиграхме мача. Тимът започна по-прибрано, може би се нуждаеше и от малко време, за да влезе в двубоя. Но се видя, че през второто полувреме нещата бяха различни и затова дойде и голът. Треньорът така беше решил да проведе срещата и след като се поздрави с успех, можем да му кажем само голямо браво“.

„Те пък много хубаво играят… Да не говоря, защото го знам и него как е играл и го познавам. Изказва се, само за да може по някакъв начин да оправдае загубата. Дано по-често така се изказва след мачове с ЦСКА. Най-нормалното нещо е да влезеш здраво в една битка. Все пак не си отишъл там да спиш, а да защитиш честта на клуба си. Да оправдаеш присъствието си в отбора, възнаграждението си. И мисля, че футболистите на ЦСКА се справиха отлично с тази задача, поздравявам ги. Левски кой знае какви положения или надмощие не са имали. ЦСКА перфектно изпълни плана който имаше. Веласкес клъвна на въдицата, която му беше хвърлил Ицо и той го издърпа“.

„ЦСКА излезе на асфалта, не трябва да се връщат пак по паветата“

„ЦСКА игра много организирано, играчите постоянно се подсигуряваха, помагаха си. И на практика не се пропукаха сериозно нито веднъж за целия мач. За разлика от предишните двубои, когато не успяха да убедят. Но това е нормално, минавал съм през такива етапи на смяна на доста футболисти, просто е нужно време. В такъв период най-важни са резултатите и тази победа по всяка вероятност ще даде увереност на момчетата“.

„Тя трябва да послужи като трамплин и да се надгражда оттук нататък. Длъжни са да използват тази инерция а и вече не могат да търсят извинение, защото показаха, че могат да се влагат на сто процента и да постигат резултати. Да, някой път има карък, може да не ти върви, но ако се влагат по този начин във всички мачове, ще имат успех. Излязоха на правия път, на асфалта, не трябва да се връщат пак по паветата“, заяви Паро Никодимов.

