Бивш треньор на ЦСКА може да поеме България

Българският национален отбор по футбол може да се сдобие с нов селекционер още преди последните два мача от Лигата на нациите през ноември. Според информация на румънското издание GSP, цитирана от Sportal.bg, сред вариантите за поста е Едуард Йорданеску, който изведе Румъния до осминафиналите на Европейското първенство през 2024 година. 48-годишният специалист е добре познат и на българската футболна общественост, тъй като преди десетилетие водеше ЦСКА, макар и за кратко.

Едуард Йорданеску може да поеме България още през ноември

Според румънските медии съществува сериозна вероятност Йорданеску да застане начело на "лъвовете" за предстоящите двубои срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. България остана без постоянен селекционер след раздялата с Александър Димитров, дошла след разочароващото начало на кампанията в Лигата на нациите. Националите загубиха от Люксембург и завършиха 0:0 с Естония на стадион "Христо Ботев".

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Впоследствие отборът беше поверен на Атанас Рибарски, под чието ръководство България отстъпи с 0:3 на Исландия, но постигна победа с 2:0 като гост на Люксембург. Рибарски вече изрази готовност да продължи работата си начело на националния тим. Към момента обаче БФС не е обявил официално решение за селекционерския пост.

Бившият треньор на ЦСКА направи впечатление на Евро 2024

Едуард Йорданеску е син на легендарния румънски наставник Ангел Йорданеску. През 2016 година той пое ЦСКА, но престоят му на "Българска армия" продължи едва около три месеца.

Най-сериозният му успех на международно ниво дойде начело на Румъния. Под негово ръководство северните ни съседи победиха Украйна с 3:0 и завършиха 1:1 със Словакия на Евро 2024, което им позволи да достигнат до осминафиналите. Там румънците отпаднаха след поражение с 0:3 от Нидерландия.

За последно Йорданеску работи в полския Легия (Варшава) през 2025 година.

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