Ударени кораби край България:

Бивш треньор на ЦСКА може да поеме България

08 октомври 2026, 12:45 часа 887 прочитания 0 коментара

Българският национален отбор по футбол може да се сдобие с нов селекционер още преди последните два мача от Лигата на нациите през ноември. Според информация на румънското издание GSP, цитирана от Sportal.bg, сред вариантите за поста е Едуард Йорданеску, който изведе Румъния до осминафиналите на Европейското първенство през 2024 година. 48-годишният специалист е добре познат и на българската футболна общественост, тъй като преди десетилетие водеше ЦСКА, макар и за кратко.

Едуард Йорданеску може да поеме България още през ноември

Според румънските медии съществува сериозна вероятност Йорданеску да застане начело на "лъвовете" за предстоящите двубои срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. България остана без постоянен селекционер след раздялата с Александър Димитров, дошла след разочароващото начало на кампанията в Лигата на нациите. Националите загубиха от Люксембург и завършиха 0:0 с Естония на стадион "Христо Ботев".

Още: Спрягат треньор, познат на Гонзо от времето им в Левски, за нов национален селекционер

Едуард Йорданеску

Впоследствие отборът беше поверен на Атанас Рибарски, под чието ръководство България отстъпи с 0:3 на Исландия, но постигна победа с 2:0 като гост на Люксембург. Рибарски вече изрази готовност да продължи работата си начело на националния тим. Към момента обаче БФС не е обявил официално решение за селекционерския пост.

Бившият треньор на ЦСКА направи впечатление на Евро 2024

Едуард Йорданеску е син на легендарния румънски наставник Ангел Йорданеску. През 2016 година той пое ЦСКА, но престоят му на "Българска армия" продължи едва около три месеца.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Най-сериозният му успех на международно ниво дойде начело на Румъния. Под негово ръководство северните ни съседи победиха Украйна с 3:0 и завършиха 1:1 със Словакия на Евро 2024, което им позволи да достигнат до осминафиналите. Там румънците отпаднаха след поражение с 0:3 от Нидерландия.

За последно Йорданеску работи в полския Легия (Варшава) през 2025 година.

Още: Лъч светлина сред мрака, обгърнал националния отбор на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Едуард Йорданеску
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес