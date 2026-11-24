Всички сме чували теориите, че хората, които отглеждат домашни любимци, получават неочаквани бонуси - по-силен имунитет, повече щастие от интеракцията си с животното, по-добър социален живот и т.н., и т.н. Но знаехте ли, че котката или кучето ви могат буквално да ви спасят живота? Едва ли. Днес ви показваме две неоспорими доказателства, които добавят още един огромен плюс към доводите хората да отглеждат животинки у дома си.
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Животните спасяват живота
Първото видео показва една ужасяваща ситуация, разиграла се в Бразилия. На видео от охранителна камера се вижда заден двор на къща с басейн. В басейна влиза малко момиченце, а около нея щъка домашният голдън ретрийвър. Детето се подхлъзва и започва да се дави, а кучето моментално се мята в басейна и отива до детето, за да може то да се хване за него. Чак след това на помощ идват и две жени, които в крайна сметка успяват да извадят детето, преди да се е случила трагедия.
Golden retriever saves drowning girl in a swimming pool in Brazil. During a family celebration, the mother briefly stepped away to get a cake while the children went into the pool and ended up in the deep end. One of the girls began to drown. A golden retriever named Teresa noticed what was happening. The dog jumped into the water and swam towards the child. The girl grabbed onto Teresa and stayed afloat until her mother returned and pulled her out of the pool.— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
На втория клип виждаме друга ситуация, която се е случила в Мексико. В магазин влиза бандит, който иска да краде. Продавачката обаче вади най-силното си оръжие - домашната котка. Жената хваща котето и го насочва към престъпника, който без колебание напуска магазина. Така и оборотът е цял, и животното е герой.
👑 5-month-old kitten saves owner from armed robber in Mexico A man with a gun demanded money from the register, but the shop assistant held up her fluffy protector in front of him.— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
Както виждате, домашните любимци могат не само да пускат косми навсякъде, но и да са полезни в екстремни ситуации. Ако все още се чудите дали да си вземете котка или куче, вече едва ли имате каквито и да било колебания.
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