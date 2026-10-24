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Бивш треньор на Лудогорец: Домусчиев бе обсебен

24 октомври 2026, 22:14 часа 773 прочитания 0 коментара
Адриана Димитрова
Адриана Димитрова
Снимка: БГНЕС
Бивш треньор на Лудогорец: Домусчиев бе обсебен

Бившият помощник-треньор в Лудогорец - Зденек Бечка, направи любопитно изказване за собственика на клуба и престоя си там. Чехът беше в Разград като асистент на Павел Върба през 2020 година, но напусна заедно с него преди около 6 години. Сега Бечка е помощник във Виктория (Пилзен) - последният към днешна дата съперник на Левски в Лига Европа.

"Домусчиев е много взискателен"

"Беше доста добра сделка. Спечелихме титлата с отбора, класирахме се за Лига Европа, но собственикът на клуба беше много взискателен. Не го интересуваше нищо друго освен Шампионска лига. Така че, когато не успяхме, той само чакаше да се спънем. Участието в Лига Европа той приемаше като загуба", сподели чехът пред plzensky.denik.cz.

Павел Върба

"Имахме прекрасна година там. Въпреки че имахме тригодишен договор, жалко е, че не го довършихме, но ситуацията беше сложна по това време", допълва Бечка, чийто настоящ отбор бе победен от българския шампион в Лига Европа в четвъртък вечер.

Спънката на Върба и екипа му

За справка, Павел Върба и целият му екип си тръгнаха от Лудогорец след безславен сезон в Европа. "Орлите" не успяха да влязат в групите на Шампионска лига, отпадайки от Мидтиланд във втори квалификационен кръг, а в Лига Европа започнаха със загуба срещу Роял Антверп. С това преля и чашата за Кирил Домусчиев, който отпрати най-добрия чешки треньор към този момент и постави за временен наставник Станислав Генчев.

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