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Григор Димитров се подготвя за турнира във Виена пред пълни трибуни с Карлос Алкарас (ВИДЕО)

24 октомври 2026, 21:39 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Григор Димитров се подготвя за турнира във Виена пред пълни трибуни с Карлос Алкарас (ВИДЕО)

Остават само няколко дни до завръщането на "магьосника" Карлос Алкарас. Готов да играе във Виена като заместител на отменения турнир "Six Kings Slam", испанецът, който през този сезон отсъстваше в продължение на четири месеца поради контузия на китката, иска да завърши годината с размах, като блесне на закрити твърди кортове - настилка, която често го е подвеждала в миналото (36 победи, 15 загуби). Освен това 23-годишният тенисист иска да изтрие спомена за слабия си мач в Шанхай, където отпадна от Зизу Бергс в третия кръг.

Алкарас с Димитров на един корт

За да се подготви за завръщането си, както вече съобщи испанското издание "Марка", Алкарас ще пристигне в Австрия в събота. Но тенисистът не планира да отдели време за разглеждане на града, тъй като вече е резервирал корт от 17:00 до 19:00 ч. (местно време), за да тренира с бившия №3 в света и най-добър български тенисист Григор Димитров. И същото отново на следващия ден, но този път с Андрей Рубльов, който в момента заема 22-ро място в световната ранглиста. Тренировката на Димитров и Алкарас привлече сериозен интерес, като се проведе пред пълни трибуни.

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Накрая, Алкарас ще направи дебюта си във вторник, 27 октомври, срещу Карен Хачанов. Григор Димитров пък ще се изправи срещу Фавио Коболи в първия кръг от надпреварата в австрийската столица. Поставеният под №1 в света Александър Зверев ще започне кампанията си срещу Мартин Ландалусе.

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Григор Димитров ATP Виена Андрей Рубльов Карлос Алкарас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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