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Барселона - Реал Мадрид: Кога и къде да гледаме първото Ел Класико за сезона

24 октомври 2026, 21:55 часа 891 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барселона - Реал Мадрид: Кога и къде да гледаме първото Ел Класико за сезона

Испанските грандове Барселона и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг на терена, за да определят първия победител в Ел Класико за сезона. Преди мача каталунците имат аванс от шест точки, а евентуална победа би означавала, че те ще увеличат значително преднината си на върха. Подобен развой може да се окаже ключов за развоя на битката за титлата в Ла Лига. Срещата представлява завръщане за Жозе Моуриньо на "Камп Ноу".

Барселона - Реал Мадрид: Дата и начален час на мача от Ла Лига

Барселона влиза в срещата, след като през седмицата допусна първата си загуба за сезона. Отборът на Ханзи Флик отстъпи с 2:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Ден по-късно Реал Мадрид отправи сериозно предупреждение към каталунците, побеждавайки РБ Лайпциг с 4:1. Въпреки разгромния резултат възпитаниците на Жозе Моуриньо не показаха най-убедителната си игра.

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Кога ще се изиграе Барселона - Реал Мадрид?

Двубоят между двата испански гранда се очертава да бъде много оспорван. Той ще се изиграе в неделя, 25 октомври, на стадион "Камп Ноу" в Барселона. Началният час на срещата е 22:00 българско време. Испанската футболна федерация назначи Хавиер Арбелоа Рохас за главен съдия на срещата. "Кралете" не останаха доволни от избора.

По коя телевизия ще дават срещата?

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Срещата между Барселона и Реал Мадрид ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя на живо, е MAX Sport 4. Така родните привърженици ще могат да проследят първото Ел Класико за сезона. То може да се окаже ключово за развоя на битката за титлата в Ла Лига през настоящата кампания. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите резултата от него на спортната секция на Actualno.com.

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Барселона Реал Мадрид Ел Класико Ла лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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