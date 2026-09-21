БФС погна два елитни клуба: Централата най-накрая обърна внимание на стадионите

След като последните няколко съперника на Локомотив Пловдив в Първа лига се оплакаха от състоянието най-вече на тревната настилка, но и на стадион "Лаута" като цяло, от Българския футболен съюз най-накрая взеха мерки. Лицензионната комисия към БФС взе решение за стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна относно несъответствия за терените, скамейките, трибуните и други. От ЦСКА, който беше ппоследният съперник на Локомотив Пловдив в Първа лига публикуваха видеа и снимки на лошия терен на стадион "Лаута".

БФС: "Установени несъответствия при експлоатацията"

Ето какво написаха от БФС: "Лицензионната комисия към Българския футболен съюз проведе заседание във връзка с установени несъответствия при експлоатацията и поддържането на стадионите, използвани за домакинските срещи на ПФК Локомотив Пловдив 1926 и ФК Спартак 1918 Варна. По отношение на стадиона на ПФК Локомотив Пловдив 1926 са констатирани несъответствия, свързани със състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за обслужване на гостуващата публика и безопасността в зоните около терена и стадиона. Отбелязана е и необходимостта от осигуряване на работещо информационно табло и таймер.

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"Необходимо е да бъде подобрена и организацията"

Клубът следва да предприеме необходимите действия за възстановяване на терена, осигуряване на необходимия брой места за резервни футболисти и служебни лица, както и за отстраняване на строителните отпадъци и другите потенциално опасни предмети в района на съоръжението. Необходимо е да бъде подобрена и организацията на достъпа до стадиона, включително обслужването на гостуващата публика и осигуряването на безопасно придвижване на автобусите на участващите отбори. Лицензионната комисия определи срок до 26 октомври 2026 г. за отстраняване на констатираните несъответствия. При неизпълнение следващите домакински срещи на ПФК Локомотив Пловдив 1926 ще се провеждат на заявения резервен стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик, при условие че съоръжението отговаря на изискванията за провеждане на двубои от Първа професионална лига.

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"Предписанието трябва да бъде изпълнено"

По отношение на стадиона на ФК Спартак 1918 Варна комисията задължи клуба да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектор "А". Настоящото им разположение възпрепятства рекламното трасе и работата на треньорските щабове. Предписанието трябва да бъде изпълнено преди следващата домакинска среща на отбора. На клуба е напомнено задължението да поддържа стадиона в добро състояние и да го експлоатира при параметрите, при които съоръжението е било одобрено. Решенията на Лицензионната комисия са доведени до знанието на двата клуба, Комисията по стадионите и Комисията по етика и феърплей към БФС".

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