Рене Карабаш за филма "Остайница" - специално пред камерите на Actualno.com (ВИДЕО)

Пълна зала, аплодисменти и автографи придружиха фестивалната премиера на филма "Остайница", по едноименния роман на българската писателка Рене Карабаш. По време на 44-тото издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза", зрителите имаха възможност да се срещнат за пръв път на екран с героите от романа, който достигна до краткия списък на наградите Букър.

Режисьорът на филма Костадин Бонев сподели, че продукцията се е подготвяла повече от четири години, което им е дало възможност сценарно да изчистят композицията и да оформят плавен разказ.

"Тази тема ме е занимавала още от началото, когато започнах да правя игрално кино. Историята на момиче, изправено до стената от обстоятелства, без никаква възможност за отстъпление...В тази ситуация тя трябва да вземе съдбоносно решение и то като че ли никога не може да бъде правилно. В подобна ситуация човек запазвайки собственото си аз, решава да промени идентичността си с ясното съзнание, че това ще доведе до тотално разрушаване на семейството", каза Бонев.

"Остайница" разказва историята на Бекиа - млада жена от албанско село, управлявана от древните закони на Кануна. За да избегне уреден брак, тя дава клетва за целомъдрие и заживява като мъж под името Матия. Решението ѝ поставя въпроси за свободата, идентичността, любовта и цената на избора.

"За сценария беше важно да се предаде емоцията от книгата. Книгата ми е написана в поток на съзнанието и сме през цялото време в главата на главната героиня, и това беше едно малко предизвикателство - всички нейни спомени, мисли и проекции да ги предадем на езика на киното, с повече или по-малко диалог", сподели Рене Карабаш пред камерите на Аctualno.com.

Тя разказа и че в момента работи по сценична адаптация на романа, заедно с режисьора Стайко Мурджев, и паралелно опитва да завърши новата си творба.

Цялото интервю с Рене Карабаш и режисьора Костадин Бонев - вижте в репортажа.