НАСА изпраща роботи на Луната, които няма да бъдат контролирани от хора

НАСА планира да изпрати три напълно автономни лунни роувъра до Луната в края на 2026 г. като част от мисията CADRE, които ще се движат по повърхността на земния спътник и ще създават триизмерна карта на терена. Тези роботи ще вземат самостоятелни решения на различните етапи от мисията. Учените просто ще поставят целта, а самите роботи ще решават как да я постигнат, пише IFLScience.

Мисията на НАСА за изследване на Луната

Ако всичко върви по план, мисията CADRE за изследване на Луната ще даде началото на тази ера. Там ще бъдат изстреляни три малки лунни роувъра, оборудвани със слънчеви панели, камери, иновативен софтуер и оборудване за картографиране на повърхността и подповърхността на Луната. Софтуерът ще позволи на роботите да бъдат почти напълно автономни, тъй като учените няма да им изпращат постоянни команди. Единствените команди ще бъдат, че учените ще посочват мястото, което ще бъде изследвано.

Трите роувъра ще комуникират помежду си и с базова станция на спускаемия апарат. Те ще използват тази информация, за да се ориентират в терена и да вземат решения кога да започнат движение, какъв маршрут да поемат и как да маневрират около препятствия. Един от роувърите ще действа като лидер, обединявайки целия екип и разработвайки стратегически план за изследване на Луната. И трите роувъра ще следват този план, въпреки че всеки ще има своя собствена индивидуална задача.

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Групата колесни роботи ще трябва да изпълни мисията си в рамките на 14 земни дни - същата продължителност на един ден на Луната. През това време роботите ще могат да получават достатъчно слънчева енергия, за да заредят батериите си и да продължат да работят.

Учените припомнят, че температурата през деня на Луната може да достигне 114 градуса по Целзий. Освен това, оборудването на лунните роувъри ще отделя топлина, което ще доведе до нагряване. За да издържат на подобни екстремни условия, роботите ще работят в 30-минутни цикли „активност-сън“. Това означава, че роботите периодично ще се изключват, ще се охлаждат и ще презареждат батериите си, а след излизане от режима на „сън“ устройствата ще обменят сигнали помежду си и ще се върнат към изпълнение на задачите по мисията.

Не остава много време до края на 2026 г., така че скоро ще разберем дали амбициозната мисия на НАСА до Луната ще бъде реализирана тази година, пише още изданието.

Наскоро стан ясно, че НАСА откри нов огромен кратер на Луната, образуван от удар на астероид или комета. Подобни събития се случват приблизително веднъж на всеки 100 години. Кратерът е с диаметър около 222 метра и дълбочина около 43 метра. Това е малко по-малко от размера на известния римски Колизеум.