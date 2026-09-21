Славия поиска нежелан от Любо Пенев

След колебливия старт на сезона, Славия продължава да разглежда варианти как да подсили състава си. Сега "белите" са се насочили към привличането на свободни агенти, след като летният трансферен пазар затвори врати. Според колегите от "Тема спорт", на стадион "Александър Шаламанов" са харесали бившият играч на Локомотив София Джунейт Али. Десният бек записваше минути под ръководството на Станислав Генчев, но новият треньор на "железничарите" Любослав Пенев не го пожела в състава си и от Локмотив не предложиха договор на Али.

Джунейт Али им опит в България

Джунейт Али е свободен агент от лятото, като до преди това беше собственост на Локомотив София, но не преподписа с "железничарите". Той вече е на 32 години, като започна кариерата си в Ботев Гълъбово, премина през Верея, Несебър, Нефтохимик, Берое, Арда Кърджали и Крумовград, преди да пристигне в Локомотив София през зимата на 2025 г. За "железничарите" той изигра общо 32 мача, в които даде 2 асистенции.

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Али е искал да играе в елита

През лятото интерес към Джунейт Али е имало и от Втора лига. Финансовите условия, които втородивизионните отбори са предлагали на десния бек са били доста добри, но той е приоритизирал това да играе в Първа лига. В българския елит Али има 126 мача на сметката си, в които е вкарал 3 гола и е дал 3 асистенции. Решението за това дали Славия да привлече опитния защитник в редиците си е на старши-треньора Ратко Достанич.

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