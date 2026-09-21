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Александър Томаш е пред завръщане в елита на българския футбол

21 септември 2026, 13:36 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
Александър Томаш е пред завръщане в елита на българския футбол

Септември (София) вече има набелязан вариант за следващ старши треньор, ако се стигне до раздяла със Симао Фрейташ. Това е Александър Томаш, който в момента е без отбор, съобщава "Тема Спорт". Специалистът е в честа комуникация със собственика на столичния клуб Румен Чандъров, като двамата редовно обсъждат представянето на отбора.

При раздяла с Фрейташ: Александър Томаш поема Септември?

Томаш вече е бил обсъждан за поста преди около десетина дни, когато Фрейташ е взел решение да напусне Септември. Това решение е изненадало ръководството на клуба, а в този момент бившият наставник на ЦСКА, Спартак (Варна), Локомотив (Пловдив) и Берое е бил сред вариантите за негов заместник.

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Александър Томаш

Любопитното е, че именно Томаш е посъветвал ръководството на Септември да опита да разубеди португалския специалист и да го задържи. Фрейташ е имал предложение от ЦСКА 1948, но в крайна сметка е останал начело на столичани. Иначе Томаш бе вариант и за Дунав (Русе), но там в крайна сметка се завърна Георги Чиликов.

Засега няма индикации Септември да възнамерява да освобождава Фрейташ, въпреки негативната серия и тежката загуба с 0:3 от Ботев (Пловдив) в последния кръг. След двубоя помощникът му Педро Оливейра също коментира съдийските решения и представянето на отбора.

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Александър Томаш Първа лига Септември София
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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