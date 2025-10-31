Войната в Украйна:

Босът на Ботев преди дербито с Локомотив: Време е за битка! Пловдив ще бъде „жълто-черен“, ако ние го направим такъв!

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов надъха играчите на „канарчетата“ преди дербито с градския съперник Локомотив. Строителният предприемач използва социалните мрежи, за да вдъхне кураж на „жълто-черните“ за предстоящия двубой с кръвния враг. Срещата е насрочена за утре, 1 ноември от 14:45 часа и ще се проведе на стадион „Локомотив“ в пловдивския парк „Лаута“.

Илиян Филипов обяви, че е време за битка и Пловдив ще бъде „жълто-черен“, ако играчите на Ботев го направят такъв. Бизнесменът подкани футболистите на тима да излязат на терена и да покажат душа, сърце и характер. Той също така бе категоричен, че никой не помни кой е играл добре, а се помнят само воините, които са се били до последно.

„За емблемата! За честта! За Ботев!“

„ВРЕМЕ Е ЗА БИТКА! Жълто-черни, утре не е просто мач — това е битката на Пловдив. Това е денят, в който всеки един от вас, момчета, трябва да излезе и да покаже защо носи емблемата на Ботев Пловдив! Играй с душа, сърце и характер. За хората по трибуните, за града, за историята и за всички, които вярват, дори когато е най-трудно“.

„Никой не помни кой е играл „добре“, помнят се само воините, които са се били до последно! Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко. Пловдив ще бъде жълто-черен, ако ние го направим такъв. За емблемата! За честта! За Ботев! Не забравяйте нашия девиз: Красота. Вяра. Борба“, написа Илиян Филипов.

