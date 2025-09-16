Български гранд има сериозни проблеми преди директен сблъсък за топ 3 в Първа лига

Локомотив Пловдив направи равенство с шампиона Лудогорец в мач от осмия кръг на Първа лига. Но след мача треньорът на „смърфовете“ среща сериозни проблеми с контузии. Още по време на срещата Душан Косич трябваше да направи три принудителни смени. Голмайсторът в мача Каталин Иту излезе от игра още на полувремето. Той е с мускулно разтежение в горната част на бедрото и почти със сигурност ще отсъства за мача с ЦСКА 1948.

Локомотив Пловдив ще се изправи в директен мач за третото място срещу ЦСКА 1948

Сблъсъкът с „червените“ ще се играе на 20 септември в Бистрица и е толкова важен, защото двата отбора си поделят третото място в Първа лига с актив от 16 точки и равен брой изиграни мачове. От Локомотив се надяват Иту да е готов за домакинството срещу лидера Левски на „Лаута“. Друг футболист, за който не се знае дали ще играе срещу ЦСКА 1948, е централният защитник Лукас Риян. Той също бе заменен принудително в мача с Лудогорец.

Контузии мъчат и капитана на Локомотив Пловдив

„Смърфовете“ дадоха информация и за контузията на капитана Димитър Илиев. На него му предстоят още изследвания и консултации, според които ще се реши бъдещето на нападателя. Той може да се подложи на лека операция заради увреждане на хрущяла на капачката на коляното. Локомотив остава непобеден в първенството с 4 победи и 4 равенства от 8 мача.

