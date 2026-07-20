След епидемията в Северна Македония: Има арести заради замърсена питейна вода (ВИДЕО)

След обявената епидемия трима членове на ръководството на Публичното предприятие „Комуналец“ – Гостивар са задържани при координирана полицейска акция, свързана със замърсяването на питейната вода в града. Новината съобщи сочената за близка до македонското вътрешно министерство македонска медия „Скопие1“. Според информация на медията сред задържаните са изпълняващият длъжността директор на предприятието Артана Асани, началникът на отдел „Водоснабдяване“ Вадедин Дервиши и техническият директор Леон Нуредини.

Акцията се извършва от компетентните институции в координация с Главната прокуратура. Компетентните институции все още не са потвърдили официално арестите, нито са обявили подробности за хода на операцията. Очаква се през деня Министерството на вътрешните работи и Главната прокуратура да излязат с официална информация за предприетите мерки и по-нататъшния ход на процедурата, пише още македонската медия.

Причината за епидемията е замърсена питейна вода

Припомняме, че в Гостивар властите разследваха причината за епидемията сред хората, при която на ден с еднакви симптоми като диария и повръщане има между 250 и 300 души.

Според неофициална информация, която медията разполага, докладът на Института за обществено здраве показва, че от четирите анализирани водни проби, в две са открити фекални колиформни бактерии, а в една проба е установено и повишено количество хлор. ОЩЕ: Епидемия в македонски град, властите не знаят какво е: Между 250 и 300 пациенти на ден с еднакви симптоми