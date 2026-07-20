Pravets Art Nights: Две вечери, десетки мелодии и една незабравима история

Ако лятото имаше собствена мелодия, то една от най-красивите ѝ части определено щеше да звучи край езерото в Правец. Защото нека признаем - няма по-подходящ декор за музиката от залеза, спокойната вода и звездното небе. Точно такава атмосфера усетихме отново на тазгодишното, 21-во издание на Pravets Art Nights, което за пореден път се проведе в емблематичния Hyatt Regency Pravets Resort.

Фестивалният уикенд започна на 17 юли с вечер, посветена на българските музикални шедьоври. Под диригентството на маестро Найден Тодоров, заедно със Софийската филхармония и виртуозната цигуларка Божидара Кузманова-Владар, оживяха едни от най-значимите творби на българската класическа музика. И тъй като е трудно да предадем с думи цялата емоция, ще оставим музиката да разкаже историята чрез някои от най-впечатляващите произведения, които чухме.

(Снимка: Виктория Вучева за Софийска филхармония)

Концертът започна с нежната „Песен“ на Панчо Владигеров, а всяко следващо произведение добавяше нов цвят към музикалната картина на вечерта. „Ръченица“ от „Тракийски танци“ на Петко Стайнов, „Нестинарско хоро“ на Марин Големинов и „Севдана“ на Георги Златев-Черкин постепенно изпълниха сърцата ни с емоция, преди финалът да бъде поставен със Симфония №1 на Веселин Стоянов. Ако трябва да сме честни, не беше необходимо да познаваме всяко произведение предварително, за да усетим силата на музиката. Достатъчно беше да бъдем там и да ѝ позволим да ни поведе. И докато слънцето бавно залязваше зад планината, а последните му лъчи танцуваха в езерото, си дадохме сметка защо Pravets Art Nights продължава вече повече от две десетилетия да събира толкова хора.

(Снимка: Виктория Вучева за Софийска филхармония)

След емоционалното начало на фестивала, сутринта на 18 юли ни отведе в Народно читалище „Заря - 1895“, където се проведоха още един незабравим концерт и разбира се - любимата среща с автограф с маестро Найден Тодоров. Освен произведения на Енрике Гранадос, Мануел де Файя, Клод Дебюси, Морис Равел и обработки на български народни песни, станахме свидетели и на един искрен разговор. Маестро Найден Тодоров разказа любопитни истории от своя живот - за диригентския си фрак, за многобройните пътувания по света и за срещите, които музиката му е подарила. Най-силно впечатление обаче направиха думите му, че преди всичко човекът на изкуството трябва да бъде човек - добър, емпатичен и способен да докосва хората не само чрез музиката си, но и чрез отношението си към тях. В края на срещата маестрото завърши с мисълта, че музиката е последният мост между хората. Защото пред нея няма значение нито произходът, нито професията, нито различията помежду ни.

(Снимка: Виктория Вучева за Софийска филхармония)

Кулминацията на Pravets Art Nights настъпи вечерта на 18 юли, когато откритата сцената показа още едно свое лице. С първите ноти тя ни пренесе в емблематичната вселена на Джеймс Бонд, където всяка мелодия носи същото напрежение, стил и размах като самите филми. Под палката на маестро Найден Тодоров Софийската филхармония, заедно с Рут Колева, Криста, Яна Янчева, Живко Станев и Боби Косатката, поведоха публиката през най-разпознаваемите музикални моменти от филмовата поредица. “James Bond Theme”, “Goldfinger”, “Diamonds Are Forever”, “Skyfall”, “No Time to Die” и още любими мелодии подариха на вечерта онзи кинематографичен блясък, който всички можете да си представите. И както самият маестро Найден Тодоров каза - за да нарече един концерт перфектен, му е нужно само едно: щастието на публиката. А по усмивките и продължителните аплодисменти в края на вечерта беше ясно, че тази мисия е изпълнена.

След концерта вечерта продължи с коктейл, който събра артисти, гости и организатори в приказната атмосфера край езерото. Между разговорите за музиката, споделените впечатления и наздравиците Pravets Art Nights постави красив финал на един незабравим уикенд, изпълнен с вдъхновяващи срещи, изключителни изпълнения и незабравими емоции.

А ние вече нямаме търпение да видим с какво ще ни изненада следващото издание на фестивала.