Поредна контузия на роден национал: скъсване вади Филип Кръстев от терените за дълго

Лошите новини за български национали продължават да се сипят една след друга. След като стана ясно, че Илия Груев и Кирил Десподов ще бъдат ивън игра до края на сезона, сега към тази злощастна група се присъединява и Филип Кръстев. Според колегите от "Sportal" халфът, който играе под наем във водения от Станимир Стоилов Гьозтепе е получил скъсване на ахилесовото сухожилие и ще е извън терените за много дълго време.

Филип Кръстев започна сезона в Оксфорд

Филип Кръстев е собственост на белгийския Ломел, където беше трансфериран от Славия през лятото на 2020 г. срещу 2.3 милиона евро. От тогава той игра под наем в много клубове, сред които и Левски. Той започна сезона под наем в Оксфорд Юнайтед, където така и не успя да се наложи. Записа 17 мача, в които вкара 1 гол и даде 1 асистенция, след което беше преместен под наем в Гьозтепе.

Кръстев ще пропусне първата половина на следващия сезон

За отбора, воден от Станимир Стоилов халфът записа 11 мача, в 5 от които беше титуляр. Тъмът от Измир има опция да закупи Филип Кръстев, но с тежката контузия, това най-вероятно няма да се случи. Скъсването на ахилесовото сухожилия означава, че Кръстев ще пропусне както мачовете до края на настоящия сезон, така и тези от първата половина на следвашата кампания.

