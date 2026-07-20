Испания прибира рекордна сума след триумфа си на Световното, Аржентина се утешава с над 45 милиона долара

Международната футболна федерация ФИФА утвърди разпределението на рекордния награден фонд от 871 милиона долара за Световното първенство през 2026 година, на което домакини са САЩ, Канада и Мексико. Сумата представлява най-големия награден фонд в историята на надпреварата и бележи значителен скок спрямо предходното издание в Катар през 2022 година.

Как се разпределя наградния фонд на Мондиал'26?

Every FIFA World Cup Champion's Prize Money:



2026: Spain 🇪🇸 — $51M

2022: Argentina 🇦🇷 — $42M

2018: France 🇫🇷 — $38M

2014: Germany 🇩🇪 — $35M

2010: Spain 🇪🇸 — $30M

2006: Italy 🇮🇹 — $20M

2002: Brazil 🇧🇷 — $8M

1998: France 🇫🇷 — $6M

1994: Brazil 🇧🇷 — $4M

1990: West Germany 🇩🇪 — $3.5M… pic.twitter.com/tuDqbOHqHE — Front Office Sports (@FOS) July 20, 2026

Разширяването на формата до 48 национални гарнитури осигурява исторически приходи за всяка една от участващите футболни федерации. Всеки отбор получава гарантирана начална подкрепа от 12,5 милиона долара още преди началото на надпреварата. Тази сума включва 10 милиона долара за класирането на самия мондиал и допълнителни 2,5 милиона долара, предназначени за покриване на разходите за подготовка, тренировъчни лагери и логистика.

Към тази сума се добавят и премиите от наградния фонд, обвързани със спортните постижения и крайното класиране в турнира. Отборите, които приключат участието си още в груповата фаза и заемат местата от 33-то до 48-мо, прибавят към бюджета си допълнителни 9 милиона долара от наградния фонд. Така минималният общ приход за всеки един от 48-те участника достига 21,5 милиона долара.

За преминалите първото препятствие и достигнали до фазата на шестнайсетинафиналите (класирали се от 17-о до 32-ро място) сумата от спортния фонд скача на 11 милиона долара, което прави общ гарантиран доход от 23,5 милиона долара за съответната федерация.

Националните тимове, които се класират за осминафиналите (от 9-о до 16-о място), получават по 15 милиона долара премия от ФИФА, с което общите им постъпления от мондиала възлизат на 27,5 милиона долара. Отпадането на четвъртфиналната фаза (местата от 5-о до 8-мо) осигурява на съответните четири държави по 19 милиона долара от спортния фонд, а крайната сума в сметките им достига 31,5 милиона долара.

Най-сериозни финансови постъпления са предвидени за участниците във финалната четворка. Отборът, който завърши на четвърто място(Франция), се сдобива с 27 милиона долара от наградния фонд (общо 39,5 милиона долара). Бронзовият медалист (Англия), заел третото място, прибира 29 милиона долара (общо 41,5 милиона долара).

Сребърният медалист, Аржентина, и вицешампион на планетата прибира чисти 33 милиона долара от наградния фонд, оформяйки общ приход от 45,5 милиона долара от участието си на американска земя.

Световният шампион Испания спечели рекордните 50 милиона долара само от спортната премия за вдигането на трофея. С добавянето на първоначалните 12,5 милиона долара за подготовка и класиране, победителят в турнира ще осигури за своята национална федерация общо 62,5 милиона долара. Това е с над 11,5 милиона долара повече от сумата, която Аржентина взе при триумфа си в Катар.

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