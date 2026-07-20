Един от героите за Испания във финала на Мондиал'26 посвети световната титла на Неймар (ВИДЕО)

Испанският нападател Нико Уилямс посвети победата на Световното първенство по футбол на своя идол Неймар. На финала на турнира, проведен на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, САЩ, Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията. Феран Торес отбеляза единствения гол в 106-ата минута, след асистенция на Уилямс.

Бразилецът е идол на Нико Уилямс

🎙️NICO WILLIAMS:



“A big hello to Brazil. I’m so happy, so very happy. For me, this is the most beautiful thing. It’s the most beautiful. & in the end, to have an idol like Neymar, I hope he’s watching, this is also for him.”



🇧🇷🫱🏼‍🫲🏽🇪🇸 pic.twitter.com/LiqqpO4WKq — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) July 20, 2026

„Много съм щастлив, за мен това е най-хубавото нещо. Боготворя Неймар. Надявам се, че ни е гледал – това е и за него“, каза Уилямс в интервю за Caze TV.

Неймар участва на Мондиал 2026 като част от националния отбор на Бразилия. „Селесао“ обаче напусна надпреварата рано-рано, след като загуби с 1:2 от Норвегия на осминафиналите. Нападателят на Сантос отбеляза почетното попадение за родината си, след като бе точен от дузпа.

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