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Един от героите за Испания във финала на Мондиал'26 посвети световната титла на Неймар (ВИДЕО)

20 юли 2026, 14:40 часа 486 прочитания 0 коментара

Испанският нападател Нико Уилямс посвети победата на Световното първенство по футбол на своя идол Неймар. На финала на турнира, проведен на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, САЩ, Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията. Феран Торес отбеляза единствения гол в 106-ата минута, след асистенция на Уилямс.

Бразилецът е идол на Нико Уилямс

„Много съм щастлив, за мен това е най-хубавото нещо. Боготворя Неймар. Надявам се, че ни е гледал – това е и за него“, каза Уилямс в интервю за Caze TV.

Неймар участва на Мондиал 2026 като част от националния отбор на Бразилия. „Селесао“ обаче напусна надпреварата рано-рано, след като загуби с 1:2 от Норвегия на осминафиналите. Нападателят на Сантос отбеляза почетното попадение за родината си, след като бе точен от дузпа.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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