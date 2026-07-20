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Mambo Italiano в Top Secret: Още една специална музикална вечер

20 юли 2026, 14:50 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: Top Secret
Mambo Italiano в Top Secret: Още една специална музикална вечер

Очаква ни още една специална музикална вечер в TOP SECRET E.H.P. Този път ще ни отведат на едно пътешествие към Италия с "Mambo Italiano" и невероятните:

  • Марина Господинова – вокал
  • Станислав Арабаджиев – пиано
  • Димитър Карамфилов – бас
  • Кристиян Желев – барабани

Марина Господинова тръгва по следите на италианското очарование в джаза. Нейната нова програма "Mambo Italiano", събира едни от най-емблематичните песни, родени от срещата между италианската мелодичност и американския джаз – културен диалог, започнал през средата на XX век и превърнал се в истинска легенда.

В този концерт ще срещнем Италия такава, каквато я обичаме – страстна и нежна, весела и меланхолична, класическа и модерна. 

Добре дошли в Mambo Italiano – защото всички обичаме Италия!

22 юли в 20:00 ч., вход: 10 €, За резервации: 0879878878

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концерти Top Secret
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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