Mambo Italiano в Top Secret: Още една специална музикална вечер

Очаква ни още една специална музикална вечер в TOP SECRET E.H.P. Този път ще ни отведат на едно пътешествие към Италия с "Mambo Italiano" и невероятните:

Марина Господинова – вокал

Станислав Арабаджиев – пиано

Димитър Карамфилов – бас

Кристиян Желев – барабани

Марина Господинова тръгва по следите на италианското очарование в джаза. Нейната нова програма "Mambo Italiano", събира едни от най-емблематичните песни, родени от срещата между италианската мелодичност и американския джаз – културен диалог, започнал през средата на XX век и превърнал се в истинска легенда.

В този концерт ще срещнем Италия такава, каквато я обичаме – страстна и нежна, весела и меланхолична, класическа и модерна.

Добре дошли в Mambo Italiano – защото всички обичаме Италия!

22 юли в 20:00 ч., вход: 10 €, За резервации: 0879878878