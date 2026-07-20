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След политическите промени: Спад на общественото напрежение, но рискът остава висок

20 юли 2026, 14:46 часа 469 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След политическите промени: Спад на общественото напрежение, но рискът остава висок

Политическите промени водят до осезаем спад на общественото напрежение през второто тримесечие на 2026 г. спрямо предходните две тримесечия. Все пак, индексът на обществено напрежение остава в зоната на по-трудно контролираните рискове, като стойността му за периода е 6.22. В началото на годината индексът беше 6.76, а непосредствено преди изборите – 6.88. Спадът е закономерен за периоди на мащабна промяна във властта.

Индексът на обществено напрежение се измерва съвместно на всеки три месеца от Центъра за анализ и кризисни комуникации и социологическа агенция „Мяра“. Инструментът проследява степента на спокойствие или тревожност в обществото и влиянието ѝ върху процесите в политиката и икономиката.

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За периода липсват сериозни обществени или политически сътресения, които да водят до натрупване на рисковете. Определено обаче по някои показатели успокоението се случва по-бързо, отколкото при други, което е нормално при настоящата динамика. В известна степен напрежението се поддържа и от събитията в международен план, които неизбежно оказват влияние и върху нас.

Общи характеристики, държавност и среда

Въпреки че новото правителство е съставено сравнително наскоро, гражданите са с високи очаквания за скорошни решения. При това обаче притесненията за инфлацията и нивата на корупция в страната остават високи.

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В последните седмици от периода се повишава и напрежението от ескалацията на броя на пътни инциденти и броя на жертвите в тях. Нетърпимостта към този тип явления нараства непрекъснато и вече е изключително висока.

Благосъстояние и доверие

По отношение на политическите и икономическите параметри намаляването на напрежението се дължи най-вече на повишаването на положителното отношение към основните институции, дошло като ефект от изборните резултати.

Има го и обичайното в такива случаи известно подобрение на очакванията за икономиката и личните финанси. Особено висока остава тревогата за цените. Очакванията за икономическите показатели се разведряват, но равносметките продължават да показват сериозна обществена загриженост.

Публичност

Налице е сериозен спад на дела на негативните публикации в медиите в сравнение с позитивните, за което също допринася обществената и политическа ситуация. За сметка на това негативизмът в социалните мрежи остава висок, а това е знак, че успокоението се движи с известен лаг във времето.

Броят на регистрираните протести и участниците в тях намалява значително, няма и съществена ескалация и споделяния на призиви в социалните мрежи. 

За стойностите на Индекса на обществено напрежение

Индексът приема стойности от 0 до 10, като скалата е следната:

От 0 до 3.99 – нисък индекс, напълно контролирани рискове

От 4 до 5.99 – среден индекс, добре контролирани рискове

От 6 до 7.99 – висок индекс, трудно контролирани рискове

От 8 до 10 – много висок индекс, почти неуправляема ситуация

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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