Защо Кукурея не бе изгонен във финала след настояването на Лео Меси?

Лионел Меси опита да убеди съдията, че Испания също трябва да остане с човек по-малко във финала на Световното първенство, но претенциите му срещу Марк Кукурея не доведоха до червен картон. Аржентинецът настойчиво сигнализираше на главния арбитър Славко Винчич, че Кукурея е прикрил устата си, докато му говори. Какво обаче гласи новото правило на ФИФА и защо Кукурея не бе изгонен, каквото бе искането на Меси?

Меси поиска червен картон за Кукурея за прикриване на устата

Новото правило гласи, че футболист може да бъде изгонен, когато прикрива устата си по време на конфликтна ситуация с цел да скрие обидни или дискриминационни думи. Мярката бе въведена след скандала около Джанлука Престиани от Бенфика, обвинен в расистка обида срещу Винисиус Жуниор. Тогава аржентинецът прикри устата си, което направи невъзможно установяването на казаното.

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За да има наказание, трябва да има очевиден опит за прикриване на обида

Самото прикриване на устата обаче не води автоматично до червен картон. Наказание се предвижда, когато действието е част от разгорещен конфликт или очевиден опит за прикриване на обида. Кадрите от финала показаха как Кукурея се приближава до Меси и за кратко докосва устата си, докато говори. Между двамата обаче не се забелязва агресивен спор или напрегната конфронтация.

Ситуацията почти сигурно е била проверена след настоятелните претенции на Меси. Поради липсата на доказателства за обида или злонамерено поведение испанецът е получил правото на съмнение и е останал на терена. Бившият английски национал Уейн Рууни разкритикува действията на Меси и заяви, че опитът му да издейства червен картон е бил неприятна проява на неспортсменско поведение.

Все още не е ясно дали ФИФА ще запази това правило и за бъдещи турнири. От УЕФА вече обявиха, че няма да показват директен червен картон само за прикриване на устата. Съдиите обаче ще могат да показват жълт картон в такива ситуации, разглеждайки ги като неспортсменско поведение.

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