Българският шампион стана за смях при историческата си победа в Европа

Българският шампион Лудогорец записа историческо постижение при победата си над Малмьо като гост в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа. "Орлите" на Руи Мота победиха скандинавския гранд с 2:1 и по този начин сложиха край на 6-годишната си серия без успех при визитите си на този етап във втория по сила европейски клубен турнир. Това, разбира се, не премина без някои куриозни ситуации, отразяващи състоянието на футбола у нас.

Историческият успех на Лудогорец не премина без куриозни ситуации

Разградчани поведоха в резултата още в 7-а минута, когато Петър Станич бе точен от дузпа след нарушение на играч на Малмьо над Куртулуш. Малко по-късно претенции на домакините за 11-метров наказателен удар не бяха уважени. До края на първата част Лудогорец удвои преднината си чрез попадение на Ерик Биле. Почетният гол за домакините падна в 75-а минута, дело на Йонсен, а до края на срещата футболистите на български тим изпуснаха куп възможности да направят победата си по-категорична.

Минути преди края на срещата настъпи странна ситуация в българския лагер. Диниш Алмейда направи знак към резервната скамейка и малко по-късно бе заменен от Вердон. Когато отстъпи мястото си обаче португалецът не бе никак доволен от смяната и започна да недоволства край пейката. Оказа се, че защитникът не е настоявал за смяна заради проблем, а е показал с жест, че иска да пие вода.

Малко след това друг футболист на Лудогорец попадна под светлините на прожекторите. В момент, в който стражът на "орлите" изрита топката, а съдията свири край на мача, Кайо Видал "блесна" по нетипичен начин. Очевидно нечул съдийския сигнал, бразилецът овладя умело топката, понесе се в атака и вкара гол, а след това съблече фланелката си и започна да се радва, тичайки около феновете на Малмьо. Последва напрежение между футболистите на двата тима, но в крайна сметка всичко приключи без сериозни ексцесии.

ОЩЕ: Домусчиеви поставиха ултиматум на треньора на Лудогорец, познат заместник дебне зад ъгъла