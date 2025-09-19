Домусчиеви поставиха ултиматум на треньора на Лудогорец, познат заместник дебне зад ъгъла

Ръководството на Лудогорец е поставило ултиматум на настоящия треньор на "орлите" Руи Мота. Специалистът е получил условие да победи Левски в предстоящия двубой на стадион "Георги Аспарухов". При равен или загуба португалецът ще бъде уволнен. На "Хювефарма Арена" вече имат и готов вариант за заместник. Въпреки че в последните дни се спрягаше името на Игор Йовичевич, друг бивш наставник на "зелените" е забелязан на важна среща.

Георги Дерменджиев е опция за Лудогорец

Това е 70-годишният Георги Дерменджиев, който вече три пъти е заставал начело на родния хегемон. Той е бил в София, където е разговарял с ръководството на клуба. Опитният специалист бе уволнен преди около година от "орлите". Това се случи след тежката загуба от Карабах в третия квалификационен кръг на Шампионската лига с 2:7 на реванша на „Хювефарма Арена“. Ако застане отново начело на разградчани, то това ще бъде четвъртият му престой в клуба.

При предишните три той спечели четири титли и на два пъти вкара тима в груповата фаза на Шампионската лига. Сега обаче ще бъде в ролята на временен наставник. Наскоро 70-годишният специалист бе опция и за треньорския пост в Ботев Пловдив, но в крайна сметка начело на "жълто-черните" остана за момента Николай Киров. В момента шампионите от Разград изостават на две точки от лидера Левски. При загуба на „Герена“ днес разликата от върха ще стане пет пункта.

