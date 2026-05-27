Енергия и еуфория превзеха публиката по време на концерта на легендите Iron Maiden (СНИМКИ)

Енергия, страст и еуфорично настроение заляха Национален стадион "Васил Левски" по време на един от най-чаканите концерти за годината - този на Iron Maiden, част от турнето "Run For Your Lives", с което групата отбелязва 50 години на сцена. Над 30 000 души посрещнаха британските метъл легенди, които направиха незабравимо шоу за своите фенове. Преди Maiden да изпълнят сърцата на всички обаче, настроението на публиката беше повдигнато от американската траш метъл банда Anthrax.

Фотограф: Дамян Петров

След мощната разгрявка от Anthrax, на сцената излязоха доайените на хевиметъла Брус Дикинсън (вокали), Стив Харис (бас), Дейв Смит, Ейдриън Смит и Яник Гърс (китари), и Саймън Досън (барабани).

Със специално подбран сетлист, който обедини едни от най-силните парчета на групата през годините, публиката бе пренесена в сетивно пътешествие, принесено с много скандирания и мощна енергия.

"Murders in the Rue Morgue", "Run to the Hills“, "The Number of the Beast", "Fear of the Dark" и още много култови песни, превърнали Iron Maiden в легенди на международната сцена, звучаха от терена на стадиона, а скандиранията и припяванията на публиката се чуваха чак до района на Сточна гара.

Емоционалното развяване на българското знаме по време на песента "The Trooper" ще остане завинаги гравирано в съзнанието на малките и големи фенове на групата, които избухнаха в еуфория, когато Дикинсън извика "Scream for me, Sofia!".

Със затаен дъх публиката очакваше не само любимите си парчета, но и абсолютното главозамайващо шоу, което създаде Брус Дикинсън в продължение на два часа. 67-годишният изпълнител не спря нито за миг да пее, тича, скача и дори да смени няколко тоалета между изпълненията, превръщайки концерта в цялостно представление.

Е, дочакахме Iron Maiden отново на живо - знаехме, че пак ще бръкнат в душите ни и ще извадят оттам най-искреното меломанско щастие. И си пожелаваме до нови срещи колкото се може по-скоро!