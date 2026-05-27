Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

ЦСКА постави две основни цели пред Христо Янев – въпросът е ще успее ли да ги изпълни?

27 май 2026, 14:44 часа 221 прочитания 0 коментара

Треньорът на ЦСКА Христо Янев подписа днес нов договор с клуба, след като успя да изведе отбора до Купата на България, а по този начин „армейците“ си осигуриха и участие в Лига Европа през следващия сезон. Контрактът на младия специалист с „червените“ е за срок от две години, а ръководството на родния гранд обяви и какви са целите пред него и тима през идната кампания.

Цел №1 е спечелването на титлата 

От ЦСКА споделиха, че пред Христо Янев има поставени две основни цели. Те са спечелването на шампионската титла в Първа лига през новия сезон, както и достойно представяне на „армейците“ в европейските клубни турнири. Шефовете на „червените“ са категорични, че триумфа в българското първенство е цел №1 пред треньора и отбора. Ръководството на „червените“ изрази и позиция, че има какво да се желае в спортно-технически план, както и че трябва тимът да се подобри в игрови план, но вярват, че Янев и щабът му са точните хора за тази задача.

Статистиката на Христо Янев след завръщането му в ЦСКА 

Христо Янев се завърна в ЦСКА в края на септември 2025-та, като преди това бе начело на Ботев Враца. Младият специалист пое „червените“ в много труден момент, но успя да стабилизира отбора и да го изведе до Купата на България, както и до 4-то място в крайното класиране в Първа лига. Под негово ръководство „армейците“ изиграха общо 33 мача във всички турнири, в които записаха 22 победи, 5 равенства и 6 загуби при голова разлика 52:28.

ОЩЕ: Заради евентуална раздяла с Питас или Годой: ЦСКА набеляза ас на Локомотив Пловдив!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Христо Янев Първа лига
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес