ЦСКА постави две основни цели пред Христо Янев – въпросът е ще успее ли да ги изпълни?

Треньорът на ЦСКА Христо Янев подписа днес нов договор с клуба, след като успя да изведе отбора до Купата на България, а по този начин „армейците“ си осигуриха и участие в Лига Европа през следващия сезон. Контрактът на младия специалист с „червените“ е за срок от две години, а ръководството на родния гранд обяви и какви са целите пред него и тима през идната кампания.

Цел №1 е спечелването на титлата

От ЦСКА споделиха, че пред Христо Янев има поставени две основни цели. Те са спечелването на шампионската титла в Първа лига през новия сезон, както и достойно представяне на „армейците“ в европейските клубни турнири. Шефовете на „червените“ са категорични, че триумфа в българското първенство е цел №1 пред треньора и отбора. Ръководството на „червените“ изрази и позиция, че има какво да се желае в спортно-технически план, както и че трябва тимът да се подобри в игрови план, но вярват, че Янев и щабът му са точните хора за тази задача.

Статистиката на Христо Янев след завръщането му в ЦСКА

Христо Янев се завърна в ЦСКА в края на септември 2025-та, като преди това бе начело на Ботев Враца. Младият специалист пое „червените“ в много труден момент, но успя да стабилизира отбора и да го изведе до Купата на България, както и до 4-то място в крайното класиране в Първа лига. Под негово ръководство „армейците“ изиграха общо 33 мача във всички турнири, в които записаха 22 победи, 5 равенства и 6 загуби при голова разлика 52:28.

