Щъркел се спаси със зрелищен свредел от руски дрон, опитващ се да го удари (ВИДЕО)

27 май 2026, 16:28 часа
Снимка: iStock/Guliver
Оператор на руско подразделение за операции с дронове опита да свали с FPV дрон-прехващач щъркел, защото го сбърка с украинска безпилотна система. Видеозапис от камерата на руския дрон показа цялата случка - а беларуската опозиционна медия NEXTA коментира, че "дори птиците вече знаят как да оцеляват, когато са близо до руската армия".

От видеото се вижда, че щъркелът наподобява дрон - но "разликата" моментално лъсва, когато руският оператор опитва да атакува птицата. С елегантна маневра, все още непостижима за нито една безпилотна система, щъркелът се измъкна без никакви проблеми:

Междувременно, руски дрон "Шахед", най-вероятно под въздействието на електронно заглушаване или ударен от шрапнел, за малко не уби фермер насред нива в Черниговска област на Украйна. "Шахед"-ът се разби на само няколко метра от трактора на фермера - голям късмет за него:

В социалните мрежи вече обикаля и видеоклип, за който се твърди, че е от плаж в района на руското черноморско пристанище Туапсе. То беше многократно атакувано по въздуха от Украйна, както и местната петролна рафинерия, която беше принудена да спре работа. Видеото показва мъж, който излиза от морето целият облят с петрол и мазут. "(позната нецензурна дума) съм ти и морето", възмущава се рускоговорящият - ОЩЕ: Огън и дим в руски авиозавод и щаб на ВВС на Руския черноморски флот в Севастопол, Туапсе пак гори - Украйна удря (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
