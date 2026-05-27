Щъркел се спаси със зрелищен свредел от руски дрон, опитващ се да го удари (ВИДЕО)

Оператор на руско подразделение за операции с дронове опита да свали с FPV дрон-прехващач щъркел, защото го сбърка с украинска безпилотна система. Видеозапис от камерата на руския дрон показа цялата случка - а беларуската опозиционна медия NEXTA коментира, че "дори птиците вече знаят как да оцеляват, когато са близо до руската армия".
От видеото се вижда, че щъркелът наподобява дрон - но "разликата" моментално лъсва, когато руският оператор опитва да атакува птицата. С елегантна маневра, все още непостижима за нито една безпилотна система, щъркелът се измъкна без никакви проблеми:
Russians tried to shoot down a stork with an FPV drone after mistaking it for a Ukrainian “Leleka” UAV— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2026
The bird suddenly changed direction at the last moment and flew away.
Even birds already know how to survive near the Russian army. pic.twitter.com/Z6V1q6xRPW
Междувременно, руски дрон "Шахед", най-вероятно под въздействието на електронно заглушаване или ударен от шрапнел, за малко не уби фермер насред нива в Черниговска област на Украйна. "Шахед"-ът се разби на само няколко метра от трактора на фермера - голям късмет за него:
💥 Just watch this— NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026
A Shahed drone nearly killed a farmer in the middle of a field in Ukraine’s Chernihiv region.
The drone crashed just a few meters away from him while he was working. The farmer survived by sheer luck. pic.twitter.com/XJSfKK50AY
В социалните мрежи вече обикаля и видеоклип, за който се твърди, че е от плаж в района на руското черноморско пристанище Туапсе. То беше многократно атакувано по въздуха от Украйна, както и местната петролна рафинерия, която беше принудена да спре работа. Видеото показва мъж, който излиза от морето целият облят с петрол и мазут. "(позната нецензурна дума) съм ти и морето", възмущава се рускоговорящият - ОЩЕ: Огън и дим в руски авиозавод и щаб на ВВС на Руския черноморски флот в Севастопол, Туапсе пак гори - Украйна удря (ВИДЕО)
😏 Meanwhile, Tuapse has officially opened its fuel oil swimming season— NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026
Everything is going according to plan in Russia. pic.twitter.com/VpZ6OOp01Y